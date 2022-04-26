Уехавший в Израиль Андрей Макаревич дал откровенное интервью Собчак

Музыкант признался, что дружил с пропагандистом Соловьевым и рассказал о вероятном возвращении в Россию

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Популярный российский рок-музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич дал откровенное интервью Ксении Собчак. Заодно стало ясно куда собиралась Ксения, когда ее видели в аэропорту Шереметьево. Видео появилось на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

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Андрей Макаревич и его супруга, киевлянка Эйнат Кляйн сейчас находятся в Израиле, здесь же родился их общий сын Эйтани. В РФ отменили концерты музыканта, после того, как он высказался против войны в Украине.

[ + – ] Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн с сыном Фото: Instagram _einatklein_

Рассказывая Собчак о своей жизни "в изгнании", Макаревич признался, что долгое время дружил с пропагандистом Владимиром Соловьевым, однако только сейчас стал понимать, что с человеком происходит. По его словам, Соловьев стал "жутко, по-хамски вести эфиры с какими-то дикими словами".

"Давно, еще лет восемь назад, когда я был дружен еще с Вовой Соловьевым. Это довольно долго продолжалось. Я только сейчас вижу, что с этим человеком начинает происходить. Вот на радио я его слушал, и я ему пишу: "Вова, ты сеешь ненависть". А он мне отвечает: "Я говорю правду". Сейчас я понимаю, что, наверное, это была далеко-далеко идущая установка. Поссорить людей, проще, чем помирить", – рассказал Макаревич. По его мнению, Соловьев проделал над собой "хорошую работу".

"Делать то, что он делает, не убедив себя в том, что он прав, думаю, что совсем невозможно. Эта очень хорошая работа над собой. Если человек сначала программирует свои мысли в соответствии с тем, что от него требуется, а потом начинает так думать, то может быть технически это качество хорошее. Но мне всегда страшно интересно – ты сам, где тогда?", – сказал певец.

По мнению Макаревича, Соловьев перешел грань, после которой общение с ним стало невозможно.

"Можно любить власть или нет, это дело вкуса, но поддерживать войну. Для него это хорошая сторона. Он стал как-то жутко, по-хамски вести эфиры с какими-то дикими словами, которые вообще в эфире не принято из соображений хорошего тона. Он умный человек и прекрасно понимает, что он делает и, наверное, знает зачем", – сказал Макаревич.

[ + – ] Интервью Андрея Макаревича Ксении Собчак

Говоря о политической ситуации в России, артист заявил, что не стоит ждать митингов против войны в Украине.

"Потрачено то время, во-первых… Во-вторых, я не вижу, кто сегодня куда пойдет. Не до того уж. Ищут, что пожрать. Здесь еще куда-то идти. Ну, получишь палкой по башке, и с работы тебя выгонят. Все", – сказал Макаревич в интервью Собчак. Но по его мнению, поддерживать войну могут только ненормальные.

"Не может быть нормальный человек за массовое убийство граждан, понимаешь? Ну, не может, это уже ненормально. Говорить он может, что угодно, но это ненормально", – заявил он, отметив, что расплачиваться за войну в Украине россияне будут еще долго.

"Печать этой вины будет долгое время на всех, это точно. И это в любой стране мира будет ощущаться. Спасибо нашей дорогой партии и правительству", – подчеркнул Макаревич, сказав, что сейчас повлиять на происходящее в РФ он не может.

"Я достаточно хорошо делю вещи на те, которые я могу изменить, и на те, которые не могу. К большому несчастью, то, что происходит сегодня в России — я изменить не могу. Ну, хорошо. Я подожду", — сказал музыкант.

[ + – ] Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн с Ксенией Собчак в Израиле Фото: Скриншот

А на вопрос Собчак, намерен ли он эмигрировать из страны и при каких обстоятельствах это возможно, Макаревич сказал, что не прогнозирует подобные события.

"Я такие вещи никогда не прогнозирую. Вообще, это не в моем устройстве характера. Я решаю проблемы по мере их поступления", — ответил Макаревич.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ксения Собчак собирается покинуть РФ и уехать в Израиль. Она опровергла подобные слухи, как и информацию о том, что она уже якобы получила израильское гражданство. Но квартиру в центре Москвы ведущая все же продала.