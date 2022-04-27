Психологи рассказали, как дышать во время сильной тревоги

Эксперт объяснила, как победить тяжелое чувство тревоги

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Волнение – это прежде всего нервное состояние человека. Также это понятие означает мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя. Сейчас это состояние сопровождает украинцев повсюду. Об этом пишет психолог Галина Волошин в своем тг-канале "Психологична підтримка".

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Конечно, в некоторых моментах волнение может быть даже полезным, но не чрезмерным.

Если вы чувствуете постоянное волнение, не можете найти себе места и собраться с мыслями, вот пара добрых советов:

Освойте техники дыхания. Они помогут снизить уровень тревожности, улучшить сон, вы сможете чувствовать себя спокойнее.

Например, можно попробовать следующий вариант: займите удобное положение, расслабьтесь и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Сделайте медленно вдох, задержите дыхание на 5 секунд, затем медленно и протяжно сделайте выдох. Повторите этот комплекс минимум 5 раз, в качестве сопровождения можно использовать релаксационную музыку.

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Также можно попробовать технику "Расслабление из-за напряжения". Постепенно напрягайте отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы руки, пресс, мышцы ног и т.д.), затем расслабьте их. Повторяйте по два раза для каждого участка тела.

Переместите волнение на бумагу. Навыки рисования вообще не важны. Попытайтесь представить, где вы чувствуете волнение, какое оно (размер, цвет, фактура и т. д.), а затем нарисуйте. После этого проанализируйте свой рисунок, что хочется с ним сделать. Дорисовать что-то – дорисуйте, порвать – порвите и т.д.

Каждый себе подбирает свои методы, как справиться с волнением. Это зависит от психических особенностей человека, поскольку все мы индивидуальны.

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