Психологи розповіли, як дихати під час сильної тривоги

Експертка пояснила, як перемогти тяжке почуття тривоги

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Хвилювання — це насамперед нервовий стан людини. Також це поняття означає думки, що наповнюють людину тривожністю за майбутнє і не дають спокою. Наразі цей стан супроводжує українців всюди. Про це пише психологиня Галина Волошин у своєму тг-каналі "Психологічна підтримка".

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Звичайно, в деяких моментах хвилювання може бути навіть корисним, але не надмірним.

Якщо ви відчуваєте постійне хвилювання, не можете знайти собі місця і зібратися з думками, ось пара хороших порад:

Освойте техніки дихання. Вони допоможуть знизити рівень тривожності, покращити сон, ви зможете почуватися спокійніше.

Наприклад, можна спробувати такий варіант: займіть зручне положення, розслабтеся та зосередьтеся на своїх відчуттях. Зробіть повільно вдих, затримайте дихання на 5 секунд, потім повільно та протяжно видихніть. Повторіть цей комплекс мінімум 5 разів, як супровід можна використовувати релаксаційну музику.

Фото: Shutterstock

Також можна спробувати техніку "Розслаблення через напруження". Поступово напружуйте деякі ділянки тіла на кілька секунд (м'язи руки, прес, м'язи ніг тощо), потім розслабте їх. Повторюйте двічі для кожної ділянки тіла.

Перемістіть хвилювання на папір. Навички малювання взагалі не важливі. Спробуйте уявити, де ви відчуваєте хвилювання, яке воно (розмір, колір, фактура тощо), а потім намалюйте. Після цього проаналізуйте свій малюнок, що хочеться зробити з ним. Домалювати щось — домалюйте, порвати — порвіть і т.д.

Кожен собі підбирає свої методи, як упоратися з хвилюванням. Це залежить від психічних особливостей людини, оскільки ми індивідуальні.

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