Моргенштерн запретил бывшей жене встречаться с парнями

Музыкант заявил, что готов убить свою бывшую супругу Дилару, если увидит ее с другим.

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Недавно 24-летний российский рэпер Моргенштерн признался, что разводится с супругой, потому что изменял ей. Мол, у них слишком разных взгляды на семейную жизнь: для Дилары важны семейные ценности, а Алишер не видит ничего плохого в изменах, если это "разовая акция". Затем музыкант, пытаясь вернуть себе былую популярность у поклонников, решил затянуть сериальный развод, и вновь сделал предложение бывшей супруге, но та отказала. После чего Моргенштерн пригрозился убить Дилару, если она начнет встречаться с кем-то другим.

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"У нас разное понимание любви. Но все равно я мразота. Говорю ей: "Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете". Я собственник чокнутый, могу *** кого угодно, а она никого! Справедливо ли это? Не знаю. Так чувствую. Мне кажется, что мужской секс и женский секс абсолютно разное", — признается музыкант в документальном фильме "Алишер, что с тобой?"

Напомним, прошлым летом Дилара и Моргенштерн с размахом отпраздновали свадьбу в стиле 90-х, а через семь месяцев объявили о разводе. Поклонники заподозрили, что таким образом шоумен пытается привлечь внимание к своей персоне, так как после отъезда из России рэпер лишился концертов и привычных доходов, а из-за блокировки Instagram его популярность среди российских фанатов "просела".

Как писал ранее Фокус, российская блогер Дилара Зинатуллина прокомментировала многочисленные измены своего бывшего супруга, рэпера Моргенштерна.