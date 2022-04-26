Дилара прокомментировала многочисленные измены Моргенштерна (видео)
Музыкант сам признался, что изменял своей жене.
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Российская блогер Дилара Зинатуллина прокомментировала многочисленные измены своего бывшего возлюбленного и пока официального мужа, рэпера Моргенштерна. Об этом она рассказала в соцсетях.
Накануне 24-летний российский музыкант Алишер Моргенштерн выложил часовое видео, в котором поделился откровениями со своими подписчиками по поводу развода с Диларой. В частности, рэпер рассказал о своей жизни в Дубае и многочисленных изменах Диларе.
Как известно, блогер не смогла досмотреть до конца ролик своего бывшего возлюбленного.
"У меня здесь пришел кое-кто и говорит, что мне нужно посмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать", — отметила 22-летняя Дилара.
Моргенштерн и Диллара начали встречаться в 2017 году. Впоследствии певец ей изменял и они разошлись, но не надолго. Через некоторое время пара снова была вместе.
Они заключили официальный брак только в августе 2021 года. Церемонию вела российская блогер Ксения Собчак, а само торжество прошло в стиле 90-х. Весной 2022 года Моргенштерн выпустил новый трек "Селяви", в котором намекнул на расставание с Диларой. Что впоследствии официально подтвердилось.
Бывшая возлюбленная Моргенштерна выложила ролик на своем YouTube-канале, в котором откровенно рассказала, что их любовь погубила рутина.
Напомним, Моргенштерн, уехавший из России еще в конце 2021 года из-за обвинений Следственного комитета РФ, подал документы на получение гражданства Израиля.
Фокус следил за развитием сюжета развода скандального рэпера и его жены.