RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Ділара прокоментувала численні зради Моргенштерна (відео)

104
Ділара та Моргенштерн, розлучення Ділари та Моргенштерна, зради Моргенштерна, ділара про зради моргенштерна
Фото: peopletalk.ru | Ділара та Моргенштерн одружилися у серпні 2021

Музикант сам зізнався, що зраджував свою дружину.

Російська блогерка Ділара Зінатулліна прокоментувала численні зради свого колишнього коханого та поки офіційного чоловіка, репера Моргенштерна. Про це вона розповіла у соцмережах.

Напередодні 24-річний російський музикант Алішер Моргенштерн виклав годинне відео, у якому поділився відвертостями зі своїми підписниками щодо розлучення з Діларою. Зокрема репер розповів про своє життя в Дубаї та численні зради Ділари.

Як відомо, блогерка не змогла додивитися до кінця ролик свого колишнього коханого.

"У мене тут прийшов дехто й каже, що мені треба глянути. Хоча ні. Не хочу це додивлятися", — зазначила 22-річна Ділара.

Реакція Ділари на "документальний фільм" Моргенштерна. Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Моргенштерн та Ділара почали зустрічатися у 2017 році. Згодом співак їй зраджував і вони розійшлися, проте не надовго. Через певний час пара знову була разом.

Вони уклали офіційний шлюб тільки у серпні 2021 року. Церемонію вела російська блогерка Ксенія Собчак, а саме торжество пройшло у стилі 90-х. Навесні 2022 Моргенштерн випустив новий трек "Селяві", у якому натякнув на розставання з Діларою. Що згодом офіційно підтвердилося.

Колишня кохана Моргенштерна виклала ролик на своєму YouTube-каналі, у якому відверто розповіла, що їхнє кохання погубила рутина.

Нагадаємо, Моргенштерн, який виїхав з Росії ще наприкінці 2021 року через обвинувачення Слідкому РФ, подав документи на отримання громадянства Ізраїлю.

Фокус слідкував за розвитком сюжету розлучення скандального репера та його дружини.