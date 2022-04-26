Ділара прокоментувала численні зради Моргенштерна (відео)

Музикант сам зізнався, що зраджував свою дружину.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська блогерка Ділара Зінатулліна прокоментувала численні зради свого колишнього коханого та поки офіційного чоловіка, репера Моргенштерна. Про це вона розповіла у соцмережах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Напередодні 24-річний російський музикант Алішер Моргенштерн виклав годинне відео, у якому поділився відвертостями зі своїми підписниками щодо розлучення з Діларою. Зокрема репер розповів про своє життя в Дубаї та численні зради Ділари.

Як відомо, блогерка не змогла додивитися до кінця ролик свого колишнього коханого.

"У мене тут прийшов дехто й каже, що мені треба глянути. Хоча ні. Не хочу це додивлятися", — зазначила 22-річна Ділара.

[ + – ] Реакція Ділари на "документальний фільм" Моргенштерна. Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Моргенштерн та Ділара почали зустрічатися у 2017 році. Згодом співак їй зраджував і вони розійшлися, проте не надовго. Через певний час пара знову була разом.

Вони уклали офіційний шлюб тільки у серпні 2021 року. Церемонію вела російська блогерка Ксенія Собчак, а саме торжество пройшло у стилі 90-х. Навесні 2022 Моргенштерн випустив новий трек "Селяві", у якому натякнув на розставання з Діларою. Що згодом офіційно підтвердилося.

Колишня кохана Моргенштерна виклала ролик на своєму YouTube-каналі, у якому відверто розповіла, що їхнє кохання погубила рутина.

Нагадаємо, Моргенштерн, який виїхав з Росії ще наприкінці 2021 року через обвинувачення Слідкому РФ, подав документи на отримання громадянства Ізраїлю.

Фокус слідкував за розвитком сюжету розлучення скандального репера та його дружини.