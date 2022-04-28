Моргенштерн заборонив колишній дружині зустрічатися з хлопцями

Музикант заявив, що готовий убити свою колишню дружину Ділару, якщо побачить її з іншим.

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Нещодавно 24-річний російський репер Моргенштерн зізнався, що розлучається з дружиною, бо зраджував їй. Мовляв, у них дуже різні погляди на сімейне життя: для Ділари важливі сімейні цінності, а Алішер не бачить нічого поганого в зрадах, якщо це "разова акція". Потім музикант, намагаючись повернути колишню популярність у шанувальників, вирішив затягнути серіальне розлучення і знову зробив пропозицію колишній дружині, але та відмовила. Після чого Моргенштерн погрожував убити Ділару, якщо вона почне зустрічатися з кимось іншим.

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"У нас різне розуміння кохання. Але все одно я мерзота. Кажу їй: "Не дай Боже тебе з кимось побачу. Обидва помрете". Я власник чокнутий, можу *** будь-кого, а вона нікого! Чи справедливо це? Не знаю. Так відчуваю. Мені здається, що чоловічий секс і жіночий секс абсолютно різні", — зізнається музикант у документальному фільмі "Алішер, що з тобою?"

Нагадаємо, минулого літа Ділара та Моргенштерн із розмахом відсвяткували весілля у стилі 90-х, а через сім місяців оголосили про розлучення. Шанувальники запідозрили, що так шоумен намагається привернути увагу до своєї персони, оскільки після від'їзду з Росії репер втратив концерти та звичні доходи, а через блокування Instagram його популярність серед російських фанатів "просіла".

Як писав раніше Фокус, російська блогерка Ділара Зінатулліна прокоментувала численні зради свого колишнього чоловіка, репера Моргенштерна.