Дочь российского олигарха тайно продала имение в Лос-Анджелесе

Юлия Лебедева – дочь миллионера Леонида Лебедева, нефтяного магната и кинопродюсера

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Пока российские олигархи оказываются под санкциями из-за вторжения ВС РФ в Украину, дочь одного из них, известного кинопродюсера и нефтяного магната Леонида Лебедева, успешно распродает недвижимость в Лос-Анджелесе. Впрочем, Лебедев и сам судится с некоторыми миллиардерами, оказавшимися в санкционных списках. Об этом пишет Dirt.

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Юлия Лебедева продала за 49 миллионов долларов роскошное поместье в Малибу, которое пять лет назад приобрела за 27 миллионов.

Построенное в 1995 году поместье Point Dume Estate в средиземноморском стиле расположено на утесе площадью 1,2 акра с видом на пляж Зума в Малибу. На территории есть огромный гостевой дом, бассейн и теннисный корт. Главный дом отделан мрамором и натуральным деревом.

[ + – ] Дом Лебедева в Малибу Фото: Dirt

Новым владельцем дома стал бизнесмен Чарли Андерсон из Теннесси. Но риелторы отмечают, что сделка прошла на диво тихо, практически тайно, что немудрено из-за войны в Украине. Ведь на многих российских олигархов, связанных с российской политической элитой, сейчас накладывают санкции, а их дома, шикарные яхты и счета арестовывают. Впрочем, отец Юлии, не вполне типичный российский олигарх. В 1980-х он познакомился с американкой и переехал в США, но вскоре вернулся, оставив в Калифорнии жену и дочь Юлию.

В 1988 году Лебедев стал одним из основателей и генеральным директором советско-американского, а позже – советско-британского предприятия "Синтез Интернейшнл", которое занималось экспортом и импортом.

Лебедев всегда мечтал заниматься кинопроизводством и продюсерским делом, а потому создал звукозаписывающую студию "Синтез-рекордс", на которой записывались Олег Газманов, группы "Машина времени" и Nautilus Pompilius.

[ + – ] Леонид Лебедев - нефтяной магнат и кинопродюсер Фото: ТАСС

В 1992 году Лебедев основал компанию "Негуснефть", которая получила права на освоение в Ханты-Мансийском автономном округе Варынгского месторождения. Его компанию называли первой частной нефтяной компанией в России, созданной с "нуля", а не в результате приватизации государственных активов. Интересно, но его партнерами были Марк Гарбер и Александр Жуков, отец Даши Жуковой, будущей жены Романа Абрамовича.

С 2002 по 2015 год Лебедев был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, состоял в партии "Единая Россия". Но так как его страстью всегда оставалось кино, то в 2005 году он вместе с режиссером Валерием Тодоровским основали продюсерскую компанию "Красная стрела". Компания выпустила, среди прочих, такие фильмы, как "Стиляги" и "Географ глобус пропил".

История успеха Лебедева в РФ закончилась в 2014 году. Лебедев подал иск в суд штата Нью-Йорк на олигархов и миллиардеров Леонарда Блаватника и Виктора Вексельберга, требуя 2 миллиарда долларов, свою долю от продажи ТНК-BP "Роснефти". Он заявил о правах на 7,5% консорциума AAR (Alfa Group, Access, Renova), владевшего 50% ТНК-ВР.

А уже в следующем году Лебедева обвинили в хищении 220 миллионов долларов из нефтегазовой компании ТГК-2.

Лебедев покинул РФ и, предположительно, находится на Кипре. Гражданство этой страны он получил несколько лет назад. Также его имя упоминается в нашумевшем "Досье Пандоры".

[ + – ] Антон Сихарулидзе и Яна Лебедева Фото: РИА Новости

Его дочь Юлия живет в Лос-Анджелесе вместе с мужем Джонатаном Моссом, владеет компаниями Sight Unseen и Code Red Production и занимается продюсированием фильмов и сериалов. Младшая дочь Яна, занимается своим модным интернет-проектом Trendspace. Была замужем за фигуристом Антоном Сихарулидзе.