Дочка російського олігарха таємно продала маєток у Лос-Анджелесі

Юлія Лебедєва — дочка мільйонера Леоніда Лебедєва, нафтового магната та кінопродюсера.

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Поки російські олігархи опиняються під санкціями через вторгнення ЗС РФ в Україну, дочка одного з них, відомого кінопродюсера та нафтового магната Леоніда Лебедєва, успішно розпродає нерухомість у Лос-Анджелесі. Втім, Лебедєв і сам позивається до деяких мільярдерів, які опинилися в санкційних списках. Про це пише Dirt.

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Юлія Лебедєва продала за 49 мільйонів доларів розкішний маєток у Малібу, який п'ять років тому придбала за 27 мільйонів.

Побудований у 1995 році маєток Point Dume Estate у середземноморському стилі розташований на скелі площею 1,2 акра з видом на пляж Зума в Малібу. На території є величезний гостьовий будинок, басейн і тенісний корт. Головний будинок оздоблений мармуром і натуральним деревом.

[ + – ] Будинок Лебедєва в Малібу Фото: Dirt

Новим власником будинку став бізнесмен Чарлі Андерсон із Теннессі. Але ріелтори відзначають, що угода пройшла на диво тихо, практично таємно, що не дивно через війну в Україні. Адже на багатьох російських олігархів, пов'язаних із російською політичною елітою, зараз накладають санкції, а їхні будинки, розкішні яхти та рахунки заарештовують. Утім, батько Юлії не зовсім типовий російський олігарх. У 1980-х він познайомився з американкою та переїхав у США, але незабаром повернувся, залишивши в Каліфорнії дружину та дочку Юлію.

У 1988 році Лебедєв став одним із засновників і генеральним директором радянсько-американського, а пізніше — радянсько-британського підприємства "Синтез Інтернейшнл", яке займалося експортом і імпортом.

Лебедєв завжди мріяв займатися кіновиробництвом і продюсерською справою, а тому створив звукозаписну студію "Синтез-рекордс", на якій записувалися Олег Газманов, гурти "Машина часу" та Nautilus Pompilius.

[ + – ] Леонід Лебедєв — нафтовий магнат і кінопродюсер Фото: ТАСС

У 1992 році Лебедєв заснував компанію "Негуснефть", яка отримала права на освоєння в Ханти-Мансійському автономному окрузі Варингського родовища. Його компанію називали першою приватною нафтовою компанією в Росії, створеної з нуля, а не внаслідок приватизації державних активів. Цікаво, але його партнерами були Марк Гарбер і Олександр Жуков, батько Даші Жукової, майбутньої дружини Романа Абрамовича.

Із 2002 по 2015 рік Лебедєв був членом Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, був членом партії "Єдина Росія". Але оскільки його пристрастю завжди залишалося кіно, то 2005 року він разом із режисером Валерієм Тодоровським заснували продюсерську компанію "Червона стріла". Компанія випустила, серед інших, такі фільми як "Стиляги" та "Географ глобус пропив".

Історія успіху Лебедєва в РФ закінчилася у 2014 році. Лебедєв подав позов у суд штату Нью-Йорк на олігархів і мільярдерів Леонарда Блаватника та Віктора Вексельберга, вимагаючи 2 мільярди доларів, свою частку від продажу ТНК-BP "Роснафти". Він заявив про права на 7,5% консорціуму AAR (Alfa Group, Access, Renova), який мав 50% ТНК-ВР.

А вже наступного року Лебедєва звинуватили в розкраданні 220 мільйонів доларів із нафтогазової компанії ТГК-2.

Лебедєв залишив РФ і, ймовірно, перебуває на Кіпрі. Громадянство цієї країни він отримав кілька років тому. Також його ім'я згадується в гучному "Досьє Пандори".

[ + – ] Антон Сіхарулідзе та Яна Лебедєва Фото: РИА Новости

Його донька Юлія живе в Лос-Анджелесі разом із чоловіком Джонатаном Моссом, володіє компаніями Sight Unseen і Code Red Production і займається продюсуванням фільмів і серіалів. Молодша дочка Яна займається своїм модним інтернет-проєктом Trendspace. Була одружена з фігуристом Антоном Сіхарулідзе.