В Сети появилось ранее не опубликованное видео принцессы Дианы c ее сыновьями

Ролик был снят в Хайгроув-хаус, где семья принца Уэльского жила в 1986 году

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Фанаты королевской семьи и особенно принцессы Дианы получили неожиданный подарок: в Сети появилось ранее не опубликованное видео, на котором леди Ди играет с сыновьями в саду. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Видео было снято в 1986 году в саду Хайгроув-хауса в Глостере.

На нем принцесса Диана играет с принцами в саду. Причем двухлетнего Гарри она держит на руках, а четырехлетний Уильям прячется за кустами.

Диана приглашает его повеселиться, он хмурится и тогда она говорит: "Хорошо, тогда все веселье достанется Гарри", после чего Уильям протестует и бежит за ней.

[ + – ] Ролик с принцессой Дианой и ее сыновьями

Голос за кадром сообщает, что за мальчиками до конца дня будет присматривать няня, пока Диана отправится в путешествие на вертолете.

Видео уже собрало несколько миллионов просмотров в TikTok и восторженных комментариев. Один из пользователей написал: "Нормальная мама с нормальными детьми. Боже, я скучаю по ней".

Напомним, 5 мая на прилавках появится книга Роберта Джобсона о принцах Гарри и Уильяме. Отрывки из нее были опубликованы в СМИ. Судя по ним, принцесса Диана баловала сыновей, но если старший, Уильям, как будущий король все же получал воспитание, но Гарри был совершенно неуправляем и доставлял немало хлопот персоналу, своим няням и даже охранникам. Непослушный принц даже несколько раз чуть не погиб, поступая наперекор воспитателям: раз он чуть не задохнулся, спрятавшись в стогу сена, а другой раз он чуть не утонул, когда ускакал в реку на своем пони.

Обучаясь вождению, он разбил автомобиль отца о стену, а также портил его безупречные газоны. Когда ему делали замечания, то принцессе Диане это было не по душе.