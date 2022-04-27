У мережі з'явилося раніше не опубліковане відео принцеси Діани з її синами

Ролик було знято в Хайгроув-хаус, де сім'я принца Вельського жила в 1986 році.

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Фанати королівської сім'ї та особливо принцеси Діани отримали несподіваний подарунок: у мережі з'явилося раніше не опубліковане відео, на якому леді Ді грає із синами в саду. Про це пише Daily Mail.

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Відео було знято в 1986 році в саду Хайгроув-хаус у Глостері.

На ньому принцеса Діана грає з принцами в саду. Причому дворічного Гаррі вона тримає на руках, а чотирирічний Вільям ховається за кущами.

Діана запрошує його повеселитися, він хмуриться, і тоді вона каже: "Добре, тоді всі веселощі дістануться Гаррі", — після чого Вільям протестує та біжить за нею.

[ + – ] Ролик із принцесою Діаною та її синами

Голос за кадром повідомляє, що за хлопчиками до кінця дня наглядатиме няня, поки Діана вирушить у подорож вертольотом.

Відео вже зібрало кілька мільйонів переглядів у TikTok і захоплених коментарів. Один із користувачів написав: "Нормальна мама з нормальними дітьми. Боже, я сумую за нею".

Нагадаємо, 5 травня на прилавках з'явиться книга Роберта Джобсона про принців Гаррі та Вільяма. Уривки з неї були опубліковані в ЗМІ. Судячи з них, принцеса Діана балувала синів, але якщо старший, Вільям, як майбутній король все ж таки отримував виховання, то Гаррі був абсолютно некерованим і завдавав чимало клопоту персоналу, своїм няням і навіть охоронцям. Неслухняний принц навіть кілька разів мало не загинув, учиняючи наперекір вихователям: раз він ледь не задихнувся, сховавшись у стогу сіна, а іншого разу він ледве не потонув, коли поскакав у річку на своєму поні.

Навчаючись водінню, він розбив батьковий автомобіль об стіну, а також псував його бездоганні газони. Коли йому робили зауваження, то принцесі Діані це було не до душі.