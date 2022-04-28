Во Франции арестовали виллы экс-зятя Путина и других олигархов

Все виллы находятся на побережье. Среди них имения Олега Дерипаски и бывшего мужа Екатерины Тихоновой

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Во Франции арестовали виллы трех российских олигархов. Это дома руководителя компаний "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски, председателя совета директоров "Русской платины" Мусы Бажаева и зятя Путина Кирилла Шамалова. Все они находятся под санкциями ЕС. Об этом сообщает Nice-Matin.

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Виллы Дерипаски и Бажаева находятся на курортном Лазурном берегу. Вилла Шамалова, зампредседателя правления "Сибур Холдинг", расположена в Биарицце на атлантическом побережье.

Кирилл Шамалов, бывший муж Катерины Тихоновой, младшей дочери Владимира Путина, приобрел шикарное имение вскоре после свадьбы – в 2012 году. Ранее вилла принадлежала россиянину Геннадию Тимченко.

[ + – ] "Захват" виллы Кирилла Шамалова

Именно на эту виллу в марте этого года проник программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архив видео с пытками в саратовской тюремной больнице. Он с активистом "желтых жилетов" Пьером Аффнером опубликовал съемки из здания. После этого программиста задержали.

Вилла Олега Дерипаски называется Herakles, расположена между Сен-Тропе и Раматюэлем. Ее олигарх приобрел в 2005 году. На территории находится главный дом площадью 1939 квадратных метра, гостевой дом, парк площадью 139 гектаров, два бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка.

Фото: Соцсети

Чеченскому миллиардеру Мусе Бажаеву принадлежит вилла Le Trianon рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере. Свое название вилла получила за схожесть со знаменитым дворцом, расположенным в Версале. В резиденции в разное время проживали принцесса Элен Сербская, король Лаоса и Кристина Онассис.

[ + – ] Муса Бажаев, владелец арестованной виллы Фото: ТАСС

Ее Муса купил в начале 2000-х. Напомним, Бажаев возглавляет энергетическую группу Alliance, созданную в 1998 году его братом, а также является председателем совета директоров "Русской платины".

Ранее французское агентство Берси обнародовало список замороженных во Франции российских активов: четыре яхты, шесть вертолетов и около тридцати вилл.

А тем временем в Лос-Анджелесе была продана вилла, принадлежащая российскому опальному миллионеру и кинопродюсеру Леониду Лебедеву. Продажей дома на побережье занималась его дочь – Юлия Лебедева, которая также занимается продюсированием фильмов.