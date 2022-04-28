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У Франції заарештували вілли ексзятя Путіна та інших олігархів

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Фото: Скриншот | П'єр Аффнер біля вілли Кирила Шамалова у Біарриц

Усі вілли знаходяться на узбережжі. Серед них маєтки Олега Дерипаски та колишнього чоловіка Катерини Тихонової

У Франції заарештували вілли трьох російських олігархів. Це доми керівника компаній "Русал" та En+ Group Олега Дерипаски, голови ради директорів "Руської платини" Муси Бажаєва та зятя Путіна Кирила Шамалова. Всі вони перебувають під санкціями ЄС. Про це повідомляє Nice-Matin.

Вілли Дерипаски та Бажаєва знаходяться на курортному Блакитному березі. Вілла Шамалова, заступник голови правління "Сибур Холдинг", розташована в Біарриц на атлантичному узбережжі.

Кирило Шамалов, колишній чоловік Катерини Тихонової, молодшої дочки Володимира Путіна, придбав шикарний маєток невдовзі після весілля — у 2012 році. Раніше вілла належала росіянину Геннадію Тимченку.

"Захоплення" вілли Кирила Шамалова

Саме на цю віллу в березні цього року проник програміст Сергій Савельєв, який передав правозахисному проєкту Gulagu.net архів відео з тортурами в саратовській тюремній лікарні. Він з активістом "жовтих жилетів" П'єром Аффнером опублікував зйомки з будівлі. Після цього програміста затримали.

Вілла Олега Дерипаски називається Herakles, розташована між Сен-Тропе та Раматюелем. Її олігарх придбав у 2005 році. На території знаходиться головний будинок площею 1939 квадратних метрів, гостьовий будинок, парк площею 139 гектарів, два басейни, тенісний корт і вертолітний майданчик.

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Фото: Соцсети

Чеченському мільярдеру Мусі Бажаєву належить вілла Le Trianon поряд із комуною Сен-Жан-Кап-Ферра на Рів'єрі. Свою назву вілла отримала за схожість зі знаменитим палацом, розташованим у Версалі. В резиденції в різний час проживали принцеса Елен Сербська, король Лаоса та Христина Онассіс.

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Муса Бажаєв, власник заарештованої вілли
Фото: ТАСС

Її Муса купив на початку 2000-х. Нагадаємо, Бажаєв очолює енергетичну групу Alliance, створену 1998 року його братом, а також є головою ради директорів "Російської платини".

Раніше французьке агентство Берсі оприлюднило список заморожених у Франції російських активів: чотири яхти, шість вертольотів та близько тридцяти вілл.

А тим часом у Лос-Анджелесі продано віллу, що належить російському опальному мільйонеру та кінопродюсеру Леоніду Лебедєву. Продажем будинку на узбережжі займалася його дочка Юлія Лебедєва, яка також займається продюсуванням фільмів.