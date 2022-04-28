Ким Кардашьян ответила фанатам на обвинения в чрезмерном использовании фотошопа

Знаменитость утверждает, что не редактирует фото, так как выглядит замечательно.

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Американскую модель Ким Кардашьян часто обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа. Недавно поклонники звезды реалити-шоу заметили, что знаменитость так сильно отредактировала свое тело, что случайно замаскировала пупок. 41-летняя Ким решила отреагировать на беспочвенные, по ее убеждению, подозрения, и предоставила доказательства того, что не использовала фотошоп. Об этом сообщает Рagesix.

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Ким Кардашьян поделилась скриншотами новостей из СМИ с подробным описанием обвинений фанатов в том, что она отредактировала свои недавние снимки у бассейна, на которых исчез пупок, а также отфотошопила линию подбородка и нос своего бойфренда Пита Дэвидсона. А затем опубликовала несколько "живых" снимков, где они с возлюбленным нисколько не отличаются от ранее опубликованных фотографий в Instagram.

"Ребята, вы серьезно вообще? Вы думаете, что я буду маскировать свой пупок? А если вам, например, вдруг не нравится ваш пупок, то вы можете также закрыть его бельем на очень высокой посадке моего бренда SKIMS!" — такой подписью Ким сопроводила фотографии.

[ + – ] Скриншот из Instagram Фото: Instagram/Kim Kardashian West

В PageSix подтвердили, что на оригинальных "живых" снимках видно, что Ким не сгладила и не уменьшила ни одну из черт лица своего бойфренда, и это просто иллюзия камеры. Что касается исчезнувшего пупка с фото Ким, позирующей у бассейна, в издании скептически отнеслись к попытке знаменитости воспользоваться удобным случаем, чтобы прорекламировать линию нижнего белья, однако больше не стали сомневаться в том, что на том фото Ким действительно не стерла часть тела.

Как писал ранее Фокус, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками новым совместным фото с Питом Дэвидсоном. На снимке влюбленные держатся за руки по пути на мероприятие в Goya Studios.

Также Фокус писал о том, что Кардашьян раньше не носила нижнее белье, так как не могла найти подходящей модели, пока не создала собственный бренд.