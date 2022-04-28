Кім Кардаш'ян відповіла фанатам на звинувачення в надмірному використанні фотошопу

Знаменитість стверджує, що не редагує фото, оскільки мати чудовий вигляд.

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Американську модель Кім Кардаш'ян часто звинувачують у надмірному використанні фотошопу. Нещодавно шанувальники зірки реаліті-шоу помітили, що знаменитість так сильно відредагувала своє тіло, що випадково замаскувала пупок. 41-річна Кім вирішила відреагувати на безпідставні, на її переконання, підозри, і надала докази того, що не використала фотошоп. Про це повідомляє Pagesix.

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Кім Кардаш'ян поділилася скриншотами новин із ЗМІ з докладним описом звинувачень фанатів у тому, що вона відредагувала свої недавні знімки біля басейну, на яких зник пупок, а також відфотошопила лінію підборіддя та носа свого бойфренда Піта Девідсона. А потім опублікувала кілька "живих" знімків, де вони з коханим анітрохи не відрізняються від раніше опублікованих фотографій в Instagram.

"Дівчата і хлопці, ви серйозно взагалі? Ви думаєте, що я маскуватиму свій пупок? А якщо вам, наприклад, раптом не подобається ваш пупок, то ви можете також закрити його білизною на дуже високій посадці мого бренду SKIMS!" — таким підписом Кім супроводила фотографії.

[ + – ] Скриншот з Instagram Фото: Instagram/Kim Kardashian West

У PageSix підтвердили, що на оригінальних "живих" знімках видно, що Кім не згладила і не зменшила жодної з рис обличчя свого бойфренда, і це просто ілюзія камери. Що стосується зниклого пупка з фото Кім, що позує біля басейну, у виданні скептично сприйняли спробу знаменитості скористатися зручною нагодою, щоб прорекламувати лінію спідньої білизни, проте більше не стали сумніватися в тому, що на тому фото Кім справді не стерла частина тіла.

Як писав раніше Фокус, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян поділилася з шанувальниками новим спільним фото з Пітом Девідсоном. На знімку закохані тримаються за руки на захід у Goya Studios.

Також Фокус писав про те, що Кардаш'ян раніше не носила спідню білизну, тому що не могла знайти відповідної моделі, поки не створила власний бренд.