Кім Кардаш'ян на новому фото тримається за руки з бойфрендом Пітом Девідсоном

Закохані разом відвідали ніч прем'єри реаліті-шоу "Кардаш'ян".

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41-річна американська модель Кім Кардаш'ян та її коханий Піт Девідсон продовжують публічно демонструвати ніжні почуття одне до одного. Днями зірка реаліті-шоу поділилася в себе в Instagram новим спільним фото з бойфрендом. На знімку, зробленому в ніч прем'єри "Кардаш'ян" у Лос-Анджелесі, модель тримається за руки з Девідсоном, коли йде на захід у Goya Studios — там вона позувала перед камерами зі своїми сестрами та мамою Кріс Дженнер.

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Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Для заходу Кардаш'ян обрала карколомну облягаючу сріблясту латексну сукню від Thierry Mugler з ліфом-бюстьє та розрізом до стегна. Образ доповнили металеві сережки, браслети та кольє на шиї. Волосся Кардаш'ян зібрала у вечірню зачіску, недбало випустивши кілька локонів.

Її коханий — комік Saturday Night Live — одягнув на вечірку білу футболку, чорний піджак Midnight Studios від Shane Gonzales, чорні штани та чорні сонцезахисні окуляри.

"Прем'єра відбулася два тижні тому, і я вражена тим, що в нас була наймасштабніша прем'єра в історії HULU! Безмірно вдячна за цю новину!!" — написала Кардаш'ян в Instagram, додавши, що для неї було великою честю надіти сукню від французького модельєра Манфреда Мюглера в такий особливого вечора. Кутюр'є створив сукню спеціально для Кардаш'ян минулого року, незадовго до смерті. За словами Кардаш'ян, вона одразу відчула магію, коли одягла його.

Як писав раніше Фокус, 41-річна американська модель Кім Кардаш'ян зізналася, що свого часу не носила спідню білизну, тому що не могла знайти відповідної моделі. Зрештою, бізнеследі створила свій власний бренд білизни.

Також Фокус докладно писав про складне розлучення Кім Кардаш'ян та її вже колишнього чоловіка, репера Каньє Веста, який неодноразово намагався повернути екскохану та погрожував її новому бойфренду.