Ким Кардашьян на новом фото держится за руки с бойфрендом Питом Дэвидсоном

Влюбленные вместе посетили ночь премьеры реалити-шоу "Кардашьян".

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41-летняя американская модель Ким Кардашьян и ее возлюбленный Пит Дэвидсон продолжают публично демонстрировать нежные чувства друг к другу. На днях звезда реалити-шоу поделилась у себя в Instagram новым совместным фото с бойфрендом. На снимке, сделанном в ночь премьеры "Кардашьян" в Лос-Анджелесе, модель держится за руки с Дэвидсоном, когда идет на мероприятие в Goya Studios — там она позировала перед камерами со своими сестрами и мамой Крис Дженнер.

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Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Для мероприятия Кардашьян выбрала сногсшибательное облегающее серебристое латексное платье от Thierry Mugler с лифом-бюстье и разрезом до бедра. Образ дополнили металлические серьги, браслеты и колье на шее. Волосы Кардашьян собрала в вечернюю прическу, небрежно выпустив несколько прядей.

Ее возлюбленный — комик Saturday Night Live — надел на вечеринку белую футболку, черный пиджак Midnight Studios от Shane Gonzales, черные брюки и черные солнцезащитные очки.

"Премьера состоялась две недели назад, и я поражена тем, что у нас была самая масштабная премьера в истории HULU! Безмерно благодарна за эту новость!!" — написала Кардашьян в Instagram, добавив, что для нее было большой честью надеть платье от французского модельера Манфреда Мюглера в такой особенный вечер. Кутюрье создал платье специально для Кардашьян в прошлом году, незадолго до своей кончины. По словам Кардашьян, она сразу почувствовала волшебство, когда надела его.

Как писал ранее Фокус, 41-летняя американская модель Ким Кардашьян призналась, что в свое время не носила нижнее белье, так как не могла найти подходящей модели. В конце концов, бизнесвумен создала свой собственный бренд белья.

Также Фокус подробно писал о сложном разводе Ким Кардашьян и ее уже бывшего супруга, рэпера Канье Уэста, который неоднократно пытался вернуть экс-возлюбленную и угрожал ее новому бойфренду.