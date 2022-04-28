Художницы Sestry Feldman нарисовали украинские карты Таро

Sestry Feldman изобразили на картах княгиню Ольгу, архангела Михаила, философа Григория Сковороду и других важных для страны исторических личностей.

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Украинские художницы Sestry Feldman нарисовали колоду карт Таро, посвященную Украине. Об этом сообщают ТСН.ua

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Девушки рассказали журналистам, что идея создать украинскую колоду карт Таро пришла к ним на второй день после начала полномасштабной войны. Художницы были в шоке от происходящего и попытались объяснить это для себя через знакомый визуальный язык, начав рисовать изображения. Позже картины легли в основу для создания старших арканов одной из колод карт.

По словам художниц, желание создать колоду появляется, когда накапливаются вопросы, на которые невозможно найти ответы. Так вторая колода карт, которую нарисовали девушки, посвящена сновидениям, а третья — истории нашей страны.

Как пишут ТСН, художницы убеждены, что карты Таро нужны для программирования реальности. То есть, что представишь, то и произойдет. Для девушек Таро это инструмент для работы с подсознанием.

Среди особенных старших арканов сестры называют карту "Дьявол", на которой изображен некто, похожий на российского президента Владимира Путина.

Также среди интересных карт девушки показывают карту "Мага", которую символизирует покровитель Киева архистратиг Михаил, карту "Отшельник" — на ней изображен философ Григорий Сковорода, карту "Колесница", на которой нарисованы украинские казаки. "Королева пентаклей", по словам художниц, это княгиня Ольга, а "Король пентаклей" – гетман Богдан Хмельницкий.

Девушки отмечают, что любую карту Таро можно купить в хорошем разрешении, а все средства с продажи они направят на гуманитарную помощь для территориальной обороны и мирных жителей Киева.

Как писал ранее Фокус, известный таролог Вера Новицкая, до сих пор скрывавшая от широкой публики свое лицо, впервые опубликовала фото в соцсетях. Ранее эксперт объясняла, что не хочет показывать себя, так как ее работа связана с негативом, который поступает от коллег-эзотериков, а лишние чистки и постановка защит занимают много времени и нецелесообразны.