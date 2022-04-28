Художниці Sestry Feldman намалювали українські карти Таро

Sestry Feldman зобразили на картах княгиню Ольгу, архангела Михаїла, філософа Григорія Сковороду й інших важливих для країни історичних особистостей.

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Українські художниці Sestry Feldman намалювали колоду карт Таро, присвячену Україні. Про це повідомляють ТСН.ua

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Дівчата розповіли журналістам, що ідея створити українську колоду карток Таро прийшла до них на другий день після початку повномасштабної війни. Художниці були шоковані тим, що відбувається, і спробували пояснити це для себе через знайому візуальну мову, почавши малювати зображення. Пізніше картини лягли в основу створення старших арканів однієї з колод карт.

За словами художниць, бажання створити колоду з'являється, коли накопичуються питання, на які неможливо знайти відповіді. Так друга колода карт, яку намалювали дівчата, присвячена сновидінням, а третя — історії нашої країни.

Як пишуть ТСН, художниці переконані, що карти Таро потрібні для програмування реальності. Тобто, що уявиш, те й станеться. Для дівчат Таро — це інструмент для роботи з підсвідомістю.

Серед особливих старших арканів сестри називають карту "Диявол", на якій зображено когось, схожого на російського президента Володимира Путіна.

Також серед цікавих карток дівчини показують карту "Мага", яку символізує покровитель Києва архістратиг Михайло, карту "Самітник" — на ній зображений філософ Григорій Сковорода, карту "Колісниця", на якій намальовані українські козаки. "Королева пентаклів", за словами художниць, це княгиня Ольга, а "Король пентаклів" — гетьман Богдан Хмельницький.

Дівчата зазначають, що будь-яку карту Таро можна купити в гарній роздільній здатності, а всі кошти з продажу вони спрямують на гуманітарну допомогу для територіальної оборони та мирних жителів Києва.

Як писав раніше Фокус, відома тарологиня Віра Новицька, яка досі приховувала від широкої публіки своє обличчя, вперше опублікувала фото в соцмережах. Раніше експертка пояснювала, що не хоче показувати себе, оскільки її робота пов'язана з негативом, який надходить від колег-езотериків, а зайві чистки та постановка захисту займають багато часу, і вони недоцільні.