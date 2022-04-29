Пасмурно и заморозки. Какой будет погода в Украине на майские праздники

Днем местами пасмурно, но по-весеннему тепло, ночью - заморозки.

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Начало мая порадует украинцев весенним теплом, но только в дневное время. Как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, в ряде регионов страны с 29 апреля по 1 мая ночью ожидаются заморозки.

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Раньше других ночную прохладу почувствуют северные и западные регионы — там уже ночью с 29 на 30 апреля температура ночью опустится до 0 +3 градусов тепла, а в субботу 30 апреля похолодание придет в центральные области Украины.

С пятницы в западных, северных, центральных областях и южной части нашей страны начнутся дожди. Как пишет синоптик Наталья Диденко, они не будут затяжного характера и будут чередоваться с прояснениями.

"В ближайшие дни влага, с дождями, погода будет доминировать в западных и северных областях, на остальной территории Украины — Юг, Восток, Центр — будет сухо", — отмечает синоптик.

Синоптик Игорь Кибальчик прогнозирует ночью в субботу небольшие дожди в восточных областях и Днепропетровской области, днем ​​также местами в северных и западных областях. На остальной территории Украины будет сухо.

При этом температура воздуха днем в большинстве областей в субботу 30 апреля будет + 12 +17 градусов. Ночью +1 +6 градусов, местами заморозки.

В воскресенье, 1 мая, небольшие кратковременные дожди пройдут в северных и западных областях, а в Карпатах и ​​на Буковине — грозы. В остальных областях без осадков.

Днем, по прогнозу Кибальчика, воздух в большинстве областей Украины прогреется до +13 +18 °С. Ночью +1 +6 градусов, местами заморозки.

В Киеве в субботу, 30 апреля, пасмурно, без существенных осадков. Температура воздуха днем + 13 +15 градусов, ночью +3 +5 градусов.

В воскресенье, 1 мая, синоптики обещают в столице ясную погоду утром, днем на небе появятся облака, но уже к вечеру их не будет. Осадков в этот день не прогнозируют. Температура воздуха днем +12 +14 градусов.

Как писал ранее Фокус, 30 апреля на небе произойдет неполное солнечное затмение в знаке Тельца, которое откроет коридор затмений. Этот период завершится 16 мая полным лунным затмением в Скорпионе. Астрологи дают рекомендации, что лучше делать и чего избегать в непростой период коридора затмений.