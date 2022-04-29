Хмарно та заморозки. Якою буде погода в Україні на травневі свята

Удень місцями похмуро, але по-весняному тепло, вночі — заморозки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Початок травня порадує українців весняним теплом, але лише вдень. Як повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі, у низці регіонів країни з 29 квітня по 1 травня вночі очікуються заморозки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Раніше за інших нічну прохолоду відчують північні та західні регіони — там уже вночі з 29 на 30 квітня температура вночі опуститься до 0+3 градусів тепла, а в суботу 30 квітня похолодання прийде в центральні області України.

Із п'ятниці в західних, північних, центральних областях і південній частині нашої країни розпочнуться дощі. Як пише синоптикиня Наталія Діденко, вони не будуть затяжного характеру та чергуватимуться з проясненнями.

"Найближчими днями волога, з дощами погода домінуватиме в західних і північних областях, на решті території України — Південь, Схід, Центр — буде сухо", — зазначає синоптикиня.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує вночі в суботу невеликі дощі в східних областях і Дніпропетровській області, вдень також місцями в північних і західних областях. На решті території України буде сухо.

При цьому температура повітря вдень у більшості областей у суботу 30 квітня буде +12+17 градусів. Уночі +1+6 градусів, місцями заморозки.

У неділю, 1 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних і західних областях, а в Карпатах і на Буковині — грози. У решті областей без опадів.

Удень, за прогнозом Кібальчича, повітря в більшості областей України прогріється до +13+18°С. Уночі +1+6 градусів, місцями заморозки.

У Києві в суботу, 30 квітня, похмуро, без істотних опадів. Температура повітря вдень +13+15 градусів, уночі +3+5 градусів.

У неділю, 1 травня, синоптики обіцяють у столиці ясну погоду зранку, вдень на небі з'являться хмари, але вже надвечір їх не буде. Опадів у цей день не прогнозують. Температура повітря вдень +12+14 градусів.

Як писав раніше Фокус, 30 квітня на небі відбудеться неповне сонячне затемнення в знаку Тельця, яке відкриє коридор затемнень. Цей період завершиться 16 травня повним місячним затемненням у Скорпіоні. Астрологи дають рекомендації, що краще робити й чого уникати в непростий період коридору затемнень.