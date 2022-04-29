В платье принцессы и на платформе: 51-летняя Наоми Кэмпбелл поразила ярким образом

Для выхода в свет супермодель выбрала платье самого модного цвета 2022 года.

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл произвела фурор на гала-концерте The Prince's Trust Gala, появившись на красной дорожке в Нью-Йорке.

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Для мероприятия икона стиля выбрала фиолетовое бальное платье без бретелек с длинными рукавами и струящейся юбкой, под которой угадывались круги для придания наряду дополнительного объема. Образ она дополнила модными туфлями на огромной платформе.

Не обошлась "черная пантера" и без украшений. Ее запястья украшали платиновые браслеты, на пальце было заметно массивное кольцо, а завершали ансамбль серьги с подвесками и инкрустированное бриллиантами ожерелье.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл Фото: Backgrid

Что касается макияжа знаменитости, то он был умерен и подчеркивал естественную красоту Наоми.

Ежегодное мероприятие проводится легендарным музыкантом Лайонелом Ричи и направлено на сбор средств для The Prince's Trust (Фонд принца), который оказывает поддержку уязвимым молодым людям по всему миру. Он был учрежден Чарльзом, принцем Уэльским, в 1976 году, в период повсеместной безработицы в Соединенном Королевстве.

Спустя 45 лет, благотворительная организация продолжает помогать "тысячам молодых людей каждый день, которые сталкиваются с огромными трудностями, от безработицы до социальной изоляции, бедности, проблем с психическим здоровьем, инвалидностью или жестоким обращением".

Согласно официальному сайту благотворительной организации, The Prince's Trust помог "почти миллиону уязвимых молодых людей" в Соединенном Королевстве с момента своего основания.

Предоставляя помощь в глобальном масштабе, The Prince's Trust в Великобритании работает вместе с Prince's Trust International, Prince's Trust Australia, Prince's Trust New Zealand, Prince's Trust Canada, а теперь и с Prince's Trust USA.

На веб-сайте The Prince's Trust сообщается, что благотворительная организация направлена ​​на оказание поддержки молодым людям в таких странах как "Австралия, Барбадос, Канада, Гана, Греция, Индия, Ямайка, Иордания, Кения, Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Пакистан, Руанда, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Соединенное Королевство".

В преддверии звездного вечера в четверг председательствующие на гала-вечере Лайонел Ричи и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул опубликовали заявление, в котором выразили удовлетворение возможностью "отметить глобальную работу The Prince's Trust и поддержать молодых людей со всего мира, чтобы изменить свою жизнь и построить свое будущее".

Кроме Наоми, самыми яркими звездами вечера стали также сестры Белла и Джиджи Хадид.

Напомним, Наоми Кэмпбелл, ставшая матерью в 50 лет, показала миру свою дочь.