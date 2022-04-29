У сукні принцеси та на платформі: 51-річна Наомі Кемпбелл вразила яскравим образом

Для виходу в світ супермодель обрала сукню наймоднішого кольору 2022 року.

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Британська супермодель Наомі Кемпбелл викликала фурор на гала-концерті The Prince's Trust Gala, з'явившись на червоній доріжці в Нью-Йорку.

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Для заходу ікона стилю вибрала фіолетову бальну сукню без бретелей із довгими рукавами та спідницею, що струмує, під якою виднілися кола для надання вбранню додаткового об'єму. Образ вона доповнила модними черевиками на величезній платформі.

Не обійшлася "чорна пантера" без прикрас. Її зап'ястя прикрашали платинові браслети, на пальці було помітно масивне кільце, а завершували ансамбль сережки з підвісками й інкрустоване діамантами намисто.

[ + – ] Наомі Кемпбелл Фото: Backgrid

Що стосується макіяжу знаменитості, то він був помірним і підкреслював природню красу Наомі.

Щорічний захід проводиться легендарним музикантом Лайонелом Річі та спрямований на збір коштів для The Prince's Trust (Фонд принца), який надає підтримку вразливим молодим людям у всьому світі. Він був заснований Чарльзом, принцом Вельським, у 1976 році, у період повсюдного безробіття в Сполученому Королівстві.

Через 45 років благодійна організація продовжує допомагати "тисячам молодих людей щодня, які стикаються з величезними труднощами, від безробіття до соціальної ізоляції, бідності, проблем із психічним здоров'ям, інвалідністю або жорстоким поводженням".

Згідно з офіційним сайтом благодійної організації, The Prince's Trust допоміг "майже мільйону вразливих молодих людей" у Сполученому Королівстві з моменту свого заснування.

Надаючи допомогу в глобальному масштабі, The Prince's Trust у Великобританії працює разом із Prince's Trust International, Prince's Trust Australia, Prince's Trust New Zealand, Prince's Trust Canada, а тепер і з Prince's Trust USA.

На вебсайті The Prince's Trust повідомляється, що благодійна організація спрямована на надання підтримки молодим людям у таких країнах як "Австралія, Барбадос, Канада, Гана, Греція, Індія, Ямайка, Йорданія, Кенія, Малайзія, Мальта, Нова Зеландія, Пакистан, Руанда, Сент-Люсія, Трінідад і Тобаго та Сполучене Королівство".

Напередодні зіркового вечора в четвер головуючі на гала-вечорі Лайонел Річі та головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул опублікували заяву, в якій висловили задоволення можливістю "відзначити глобальну роботу The Prince's Trust і підтримати молодих людей із усього світу, щоб змінити своє життя та побудувати своє майбутнє".

Крім Наомі, найяскравішими зірками вечора стали також сестри Белла та Джіджі Хадід.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл, яка стала матір'ю в 50 років, показала світові свою доньку.