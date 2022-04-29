Самый "одинокий" дом в мире выставили на продажу за $339 тыс. (фото)

Дом расположен на полосе суши площадью около шести гектаров и находится в миле от материка. Из соседей здесь – только тюлени.

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Деревянный дом площадью всего 50 квадратных метров, расположенный на необитаемом острове Дак-Леджес в штате Мэн в США, продается за $339 тыс, сообщает New York Post.

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Жилье представляет собой постройку коттеджного типа на полосе земли площадью около шести гектаров, где нет ни одного дерева. Дом был построен еще в 2009 году как альтернатива для людей, которые хотят сбежать от городской жизни и окунуться в полную изоляцию от внешней суеты. Из-за своего расположения он уже прозван "самым одиноким домом в мире".

Постройка имеет великолепный панорамный вид на океан и крошечное крыльцо. В нем есть гостиная, совмещенная с кухней, а на чердаке – два спальных места. Единственная проблема – отсутствие в доме санузла. Вместо него на улице присутствует деревянный туалет.

Остров Дак-Леджес находится всего в миле от материка: между Национальным парком Акадия и канадской границей. В этом регионе почти нет туристов, и, согласно местным сообщениям, остров в основном заполнен тюленями, которых Bold Coast Properties назвала "развлекательными" в своем списке.

"Уступы, окружающие остров, заполнены тюленями для постоянного развлечения. Поскольку на нем нет деревьев, он предлагает виды на природу, которые вы не найдете больше нигде", — говорится в описании недвижимости.

Напоследок добавим, что, несмотря на все прелести такого объекта для законченных интровертов, желающих купить дом не нашлось, несмотря на то, что его пытаются продать уже более 300 дней.

Напомним, один из самых маленьких особняков в Великобритании выставлен на продажу за 225 000 фунтов стерлингов (примерно 303 508 долларов). Его площадь составляет всего 40 квадратных метров.