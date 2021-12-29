В Великобритании крохотный особняк выставили на продажу за более чем $305 тысяч (фото)

Дом сделан в георгианском стиле и имеем площадь около 40 квадратных метров, а часть его жилых помещений находится под землей.

Один из самых маленьких особняков в Великобритании выставлен на продажу за 225 000 фунтов стерлингов (примерно 303 508 долларов). Это великолепный дом в георгианском стиле, внесенный в список II категории, который описывают как "овеянный историей", пишет The Mirror.

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Крошечный дом в поместье Гримстон-Парк в Тадкастере, Северный Йоркшир, которое было излюбленным местом британской монархии с 1800-х годов, имеет размеры всего 10 футов 5 дюймов на 8 футов 6 дюймов над землей и площадь всего 408 квадратных футов (примерно 38 кв.м).

Дом в форме куба выставлен на продажу за четверть миллиона фунтов, вместе с подземным жилым помещением и винтовой лестницей.

Это одна из двух сторожек, которые можно найти у входа в загородный дом в георгианском стиле II категории в парке.

Другой похожий дом был продан за 250 000 фунтов стерлингов в 2020 году. Средняя цена дома в городке Тадкастер составляет 338 000 фунтов стерлингов.

Как выглядит крошечный особняк?

Мезонин отделан оливково-зелеными деревянными досками и настенными светильниками в винтажном стиле.

Вниз по лестнице находится подвал длиной 13 футов с крошечной гостиной, кухней и ванной комнатой, обставленной характерной мебелью. Французские двери ведут в уютный сад с кустами и зоной отдыха.

[ + – ] Спальня

Роскошный домик построен из блоков известнякового ашлада, а фигура воина на коленях находится на ступенчатой ​​крыше.

Снаружи есть лужайка в саду с садовой мебелью и чугунными перилами.

В поместье Гримстон-Парк когда-то жил Джеймс VI Шотландский, который посетил его на пути к королю Англии.

[ + – ] Ванная

Основное здание было преобразовано в элитное жилье и небольшой поселок, которым могут наслаждаться и новые владельцы этого крошечного дома.

Само поместье было посещено многими британскими монархиями с 1800-х годов и впервые появилось в Книге Судного дня в 1086 году. Оно может похвастаться потрясающей сельской местностью, находится в пределах досягаемости от инфраструктуры Tadcaster.

[ + – ] Внешняя часть дома

Крошечные дома стали популярны в последние годы, поскольку люди исследуют новые способы жизни, пишет издание.

Ранее Фокус писал о маленьком сборном домике, в котором живет Илон Маск после того, как продал всю свою "земную недвижимость".