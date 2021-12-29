У Великій Британії крихітний особняк виставили на продаж за більше ніж $305 тисяч (фото)

Будинок зроблений у георгіанському стилі і має площу близько 40 квадратних метрів, а частина його житлових приміщень знаходиться під землею.

Один з найменших особняків у Великій Британії виставлений на продаж за 225 000 фунтів стерлінгів (приблизно 303 508 доларів). Це чудовий будинок у георгіанському стилі, внесений до списку ІІ категорії, який описують як "овіяний історією", пише The Mirror.

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Крихітний будинок у маєтку Грімстон-Парк в Тадкастері, Північний Йоркшир, яке було улюбленим місцем британської монархії з 1800-х років, має розміри всього 10 футів 5 дюймів на 8 футів 6 дюймів над землею і площа всього 408 кв. м).

Будинок у формі куба виставлений на продаж за чверть мільйона фунтів, разом із підземним житловим приміщенням та гвинтовими сходами.

Це одна із двох сторожок, які можна знайти біля входу в заміський будинок у георгіанському стилі II категорії у парку.

Інший схожий будинок було продано за 250 000 фунтів стерлінгів у 2020 році. Середня вартість будинку в місті Тадкастер складає 338 000 фунтів стерлінгів.

Який вигляд має крихітний особняк?

Мезонін оброблений оливково-зеленими дерев'яними дошками та настінними світильниками у вінтажному стилі.

Внизу знаходиться підвал довжиною 13 футів з крихітною вітальнею, кухнею та ванною кімнатою, обставленою характерними меблями. Французькі двері ведуть у затишний сад із кущами та зоною відпочинку.

[ + – ] Спальня

Розкішний будиночок збудований з блоків вапнякового ашладу, а фігура воїна на колінах знаходиться на східчастому даху.

Зовні є лужок у саду з садовими меблями та чавунними поручнями.

У маєтку Грімстон-Парк колись жив Джеймс VI Шотландський, який відвідав його на шляху до короля Англії.

[ + – ] Ванна

Основна будівля була перетворена на елітне житло та невелике поселення, яким можуть насолоджуватися і нові власники цього крихітного будинку.

Сам маєток був відвіданий багатьма британськими монархіями з 1800-х років і вперше з'явився в Книзі Судного дня 1086 року. Він може похвалитися приголомшливою сільською місцевістю, що знаходиться в межах досяжності від інфраструктури Tadcaster.

[ + – ] Зовнішня частина будинку

Крихітні будинки стали популярними в останні роки, оскільки люди досліджують нові способи життя, пише видання.

Раніше Фокус писав про маленький збірний будиночок, в якому живе Ілон Маск після того, як продав всю свою "земну нерухомість".