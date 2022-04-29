"Найсамотніший" будинок у світі виставили на продаж за $339 тис. (фото)

Будинок розташований на смузі суші площею близько шести гектарів і за милю від материка. Із сусідів тут лише тюлені.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Дерев'яний будинок площею всього 50 квадратних метрів, розташований на безлюдному острові Дак-Леджес у штаті Мен у США, продають за $339 тис, повідомляє New York Post.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Житло є будівлею котеджного типу на смузі землі площею близько шести гектарів, де немає жодного дерева. Будинок був збудований ще у 2009 році як альтернатива для людей, які хочуть втекти від міського життя та поринути в повну ізоляцію від зовнішньої суєти. Через своє розташування він уже прозваний "найсамотнішим будинком у світі".

Будівля має чудовий панорамний вид на океан і крихітний ґанок. У ньому є вітальня, поєднана з кухнею, а на горищі — два спальних місця. Єдина проблема — відсутність у будинку санвузла. Натомість на вулиці присутній дерев'яний туалет.

Острів Дак-Леджес розташований усього за милю від материка: між Національним парком Акадія та канадським кордоном. У цьому регіоні майже немає туристів, і, згідно з місцевими повідомленнями, острів переважно заповнений тюленями, яких Bold Coast Properties назвала "розважальними" у своєму списку.

"Уступи, що оточують острів, заповнені тюленями для постійної розваги. Оскільки на ньому немає дерев, він пропонує види на природу, які ви не знайдете більше ніде", — йдеться в описі нерухомості.

Насамкінець додамо, що, незважаючи на всі принади такого об'єкта для закінчених інтровертів, охочих купити будинок не знайшлося, незважаючи на те, що його намагаються продати вже понад 300 днів.

Нагадаємо, один із найменших маєтків у Великій Британії виставлений на продаж за 225 000 фунтів стерлінгів (приблизно 303 508 доларів). Його площа складає лише 40 квадратних метрів.