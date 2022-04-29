Особая честь. Королева Елизавета дала личную аудиенцию президенту Швейцарии

Иньяцио Кассис стал первым политиком, с которым королева встретилась лично за долгое время

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96-летняя королева Елизавета, не смотря на многочисленные слухи о ее плохом самочувствии, дала личную аудиенцию швейцарскому президенту Иньяцио Кассису и его супруге Паоле. Об этом пишет Daily Mail.

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Королева приняла президента в Виндзорском замке после возвращения своего недельного отпуска в Сандрингеме, куда монарха доставили на вертолете.

Елизавета II приняла президента Швейцарии с супругой в своей гостиной. Примечательно, но она стояла без трости. Ради аудиенции монарх выбрала сине-серое платье с узором пейсли, брошь с сапфирами жемчужное ожерелье в три нитки.

[ + – ] Королева Елизавета II, президент Швейцарии Иньяцио Кассис и его супруга Паола Фото: The Royal Family

Эксперты по королевским драгоценностям уже уточнили, что эта брошь, изображающая виноградную гроздь, досталась королеве от ее матери.

Она неделю провела в Сандрингеме, где в кругу семьи отметила свой 96 год рождения. И большую часть времени провела на небольшой ферме с пятью спальнями, где в последние годы проживал ее покойный супруг, принц Филипп. У королевы с этим место связано много сентиментальных воспоминаний. Она говорила, что Филипп любил это место, потому "море близко".

В Виндзор королеву доставили на вертолете Sikorsky S-76C. Теперь она будет готовиться к празднованиям в честь ее платинового юбилея. Многочисленные мероприятия стартуют в июне. Но пока неизвестно, сколько из них Елизавета будет в состоянии посетить.

Уже известно, что традиционной поездки на карете не будет, так как ей некомфортно передвигаться подобным образом. Неизвестно также, откроет ли она заседание Парламента. Ранее королева пропускала это событие только два раза и оба раза из-за беременности. Но сейчас ее представитель говорит, что еще рано планировать появление монарха перед парламентариями 10 мая.

Теперь, отмечают в Букингемском дворце, присутствие королевы Елизаветы будет бонусом, а не гарантированным событием.

Известно, что на Платиновый юбилей в Великобританию все же явятся принц Гарри и Меган Маркл. Они согласились только после того, как им гарантировали присутствие вооруженной охраны.