Особлива честь. Королева Єлизавета дала особисту аудієнцію президентові Швейцарії

Ігнаціо Кассіс став першим політиком, із яким королева зустрілася особисто за довгий час

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96-річна королева Єлизавета, незважаючи на численні чутки про її погане самопочуття, дала особисту аудієнцію швейцарському президентові Ігнаціо Кассісу та його дружині Паолі. Про це пише Daily Mail.

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Королева прийняла президента у Віндзорському замку після повернення зі своєї тижневої відпустки в Сандрінгемі, куди монарха доставили вертольотом.

Єлизавета II прийняла президента Швейцарії з дружиною у своїй вітальні. Стояла вона без тростини. Заради аудієнції монарх обрала синьо-сіру сукню з візерунком пейслі, брошку із сапфірами, перлове намисто в три нитки.

[ + – ] Королева Єлизавета II, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс і його дружина Паола Фото: The Royal Family

Експерти з королівських коштовностей уже уточнили, що ця брошка, що зображує виноградне гроно, дісталася королеві від її матері.

Вона тиждень провела в Сандрінгемі, де в родинному колі відзначила свій 96 рік народження. І більшу частину часу провела на невеликій фермі з п'ятьма спальнями, де в останні роки жив її покійний чоловік, принц Філіп. У королеви з цим місцем пов'язано багато сентиментальних спогадів. Вона казала, що Філіп любив це місце, тому що "море близько".

У Віндзор королеву доставили на гелікоптері Sikorsky S-76C. Тепер вона готуватиметься до святкувань на честь платинового ювілею. Численні заходи стартують у червні. Але поки що невідомо, скільки з них Єлизавета зможе відвідати.

Уже відомо, що традиційної поїздки на кареті не буде, оскільки їй некомфортно пересуватися таким чином. Невідомо також, чи вона відкриє засідання Парламенту. Раніше королева пропускала цю подію лише двічі й обидва рази через вагітність. Але зараз її представник каже, що ще зарано планувати появу монарха перед парламентаріями 10 травня.

Тепер, зазначають у Букінгемському палаці, присутність королеви Єлизавети буде бонусом, а не гарантованою подією.

Відомо, що на Платиновий ювілей у Великобританію все ж таки приїдуть принц Гаррі і Меган Маркл. Вони погодилися лише після того, як їм гарантували присутність озброєної охорони.