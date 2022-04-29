Дональд Трамп опубликовал первый пост в личной соцсети

Трамп написал "Я вернулся" в соцсети Truth Social

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45-й президент США Дональд Трамп опубликовал первый пост в созданной его компанией соцсети Truth Social ("Соцсеть правды"). Об этом пишет FOX news.

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Он написал: "я вернулся" заглавными буквами и сопроводил свое заявление знаменитым тэгом #COVFEFE, который сам же создал еще в 2017-м году. С тех пор этот тэг стал поводом для многочисленных шуток и мемов, хотя смысл этого выражения Дональд так и не пояснил. Им Трамп сопроводил свой твит 2017 года, в котором он осудил освещение в СМИ его администрации.

Текст Трамп сопроводил своим собственным фото на фоне своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида.

[ + – ] Пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social Фото: Скриншот

Впрочем, ранее он уже анонсировал свое появление в личной соцсети, написав, что его поклонникам стоит готовиться, ведь их "любимый президент" скоро встретится с ними.

Идея создания собственной соцсети была озвучена Трампом в октябре 2021 года, когда его аккаунты были заблокированы в большинстве соцсетей из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Так Трамп лишился и своего аккаунта в Twitter, в котором чаще всего транслировал свои идеи и мнения.

Соцсеть Truth Social создала и запустила в конце февраля принадлежащая Дональду Трампу компания Trump Media&Technology Group.

21 февраля Truth Social появилась в магазине приложений AppStore. А 25 февраля, после объявления о приобретении предпринимателем Илоном Маском компании Twitter, соцсеть Трампа стала лидером по скачиваниям в этом магазине приложений.

"Truth Social сейчас обходит Twitter и TikTok в магазине приложений Apple", — написал тогда в Twitter сам Маск.

Дональд Трамп уже заявил, что в Twitter не вернется, даже после того, как эта соцсеть сменила владельца. Напомним, ее за 44 миллиарда долларов приобрел Илон Маск.

"Я надеюсь, что Илон внесет в Twitter улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться на TRUTH. TRUTH Social будет моим голосом и никто другой не может получить этот голос", — заявил Трамп.

На сегодняшний день Дональд Трамп в Truth Social набрал 1,88 миллионов подписчиков.