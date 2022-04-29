Дональд Трамп опублікував перший пост в особистій соцмережі

Трамп написав "Я повернувся" в соцмережі Truth Social

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45-й президент США Дональд Трамп опублікував перший пост у створеній його компанією соцмережі Truth Social ("Соцмережа правди"). Про це пише FOX News.

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Він написав: "Я повернувся" великими літерами й супроводжував свою заяву знаменитим тегом #COVFEFE, який сам створив ще у 2017-му році. Відтоді цей тег став приводом для численних жартів та мемів, хоча сенс цього виразу Дональд так і не пояснив. Ним Трамп супроводив свій твіт 2017 року, в якому він засудив висвітлення у ЗМІ його адміністрації.

Текст Трамп супроводжував власним фото на тлі своєї резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида.

[ + – ] Пост Дональда Трампа в соцмережі Truth Social Фото: Скриншот

Втім, раніше він уже анонсував свою появу в особистій соцмережі, написавши, що його шанувальникам варто готуватися, адже їхній "улюблений президент" скоро зустрінеться з ними.

Ідею створення власної соцмережі Трамп озвучив у жовтні 2021 року, коли його аккаунти заблокували в більшості соцмереж через "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Так Трамп втратив і свій аккаунт у Twitter, в якому найчастіше транслював свої ідеї та думки.

Соцмережу Truth Social створила і запустила компанія Trump Media&Technology Group, яка належить Дональду Трампу.

21 лютого Truth Social з'явилася в магазині додатків AppStore. А 25 лютого, після оголошення про придбання підприємцем Ілоном Маском компанії Twitter, соцмережа Трампа стала лідером звантаження в цьому магазині додатків.

"Truth Social зараз обходить Twitter і TikTok у магазині додатків Apple", — написав тоді в Twitter сам Маск.

Дональд Трамп вже заявив, що у Twitter не повернеться, навіть після того, як ця соцмережа змінила власника. Нагадаємо, її за 44 мільярди доларів придбав Ілон Маск.

"Я сподіваюся, що Ілон внесе у Twitter покращення, і він хороша людина, але я збираюся залишитися на TRUTH. TRUTH Social буде моїм голосом і ніхто інший не може отримати цей голос", — заявив Трамп.

На сьогодні Дональд Трамп у Truth Social набрав 1,88 мільйона підписників.