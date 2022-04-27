Троль, мільярдер, красень. Чи може Маск стати президентом США після покупки Twitter?

25 квітня компанія Twitter оголосила, що власником однієї з найпопулярніших соціальних мереж у світі стане мільярдер, голова Tesla та SpaceX. Фокус розбирався, чи слідуватиме за цією амбітною угодою похід бізнесмена в американську політику.

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У понеділок, 25 квітня, рада директорів Twitter прийняла пропозицію найбагатшої людини у світі за версією Forbes, голови компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про покупку компанії. У цій події в Білому домі вбачають загрозу: бізнесмен, у межах анонсованої ним боротьби за свободу слова в соцмережах, може дозволити 45 президенту США Дональду Трампу повернутися на платформу.

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Фокус розбирався, що означає угода про перехід Twitter у власність Маска і чи є у мільярдера політичні амбіції.

Маск купує Twitter: подробиці угоди

[ + – ] Купівля Twitter коштувала Ілону Маску приблизно 44 млрд доларів

За даними американського агентства Bloomberg, сума операції склала приблизно 44 млрд доларів, а інвестори компанії отримають 54,20 долари за кожну акцію, що їм належить, — це майже на 40% вище вартості одного цінного паперу станом на 1 квітня — останній робочий день перед тим, як Маск повідомив про придбання значної частки у компанії, внаслідок чого ціна акцій зросла.

Угода була схвалена радою директорів компанії одноголосно, очікується, що її буде закрито наприкінці цього року. Згідно із заявою Twitter, Маск для придбання платформи отримав кредитне фінансування на суму 25,5 млрд доларів і надасть майже 21 млрд доларів власного капіталу для фінансування угоди.

Крім цього Маск, статки якого за даними на квітень склали $219 млрд, зобов'язався заплатити компанії комісію, якщо він піде з позиції власника або угода буде провалена. Про це повідомили журналістам джерела, знайомі з питанням.

Як Маск планує змінити Twitter

[ + – ] Маск звинувачував політику Twitter в упередженості та стверджував, що аудиторію нарощують за рахунок ботів

У січні цього року Маск почав нарощувати свою частку в Twitter до 9,2%, а вже до березня він посилив свою критику платформи, стверджуючи, що алгоритми соціальної мережі упереджені, а зростання кількості користувачів Twitter пов'язане зі збільшенням кількості роботів. Відхиливши запрошення приєднатися до ради директорів компанії, 14 квітня Маск запропонував зробити Twitter закритою приватною компанією, запевнивши, що перетворить платформу на бастіон свободи слова і зробив інші натяки на зміни, які він внесе в діяльність соцмережі як власник.

Ідеї американського мільярдера варіювалися від практичних — наприклад, дозволити користувачам Twitter редагувати свої твіти і боротися з поширенням ботів — до специфічних, таких як пропозиція перетворити штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско на притулок для безпритульних.

"Свобода слова — це основа демократії, що функцонує, а Twitter — це цифрова міська площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства. Twitter має величезний потенціал — я з нетерпінням чекаю спільної роботи з компанією і спільнотою користувачів, щоб розкрити його", — йдеться у заяві Маска, опублікованій у понеділок, 25 квітня.

Критика Twitter за порушення свободи слова

[ + – ] Для Дональда Трампа Twitter був основним методом комунікації зі своїми прихильниками

Одним із найгучніших інцидентів, який сприяв дебатам стосовно політики компанії щодо свободи слова, стало блокування акаунта 45-го президента США, Дональда Трампа після заворушень, які влаштували його прихильники в Капітолії 6 січня 2021 року на тлі поразки республіканця на виборах глави держави.

Для Трампа Twitter був основним методом комунікації зі своїми прихильниками, і після ухвалення адміністрацією соцмережі рішення про обмеження його облікового запису Трамп неодноразово критикував Twitter, а також компанії Facebook і Google, які здійснили аналогічні кроки щодо нього, за порушення свободи слова.

Обговорення проблеми обмежень висловлювань у соцмережах тривають уже не перший рік: політики-консерватори стверджують, що Twitter, а також материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc. та інші представники ринку мають занадто багато правил, у той час як ліберали впевнені, що соціальні мережі не дозволяють обмежити використання мови ворожнечі та випадки нападок на різні незахищені групи користувачів.

[ + – ] Угода про придбання Маском Твітера буде закрита до кінця року Фото: cnet.com

Тепер одна з нагальних проблем соцмереж лежить на плечах Ілона Маска, який сам скаржився на надмірну "деспотичність" Twitter, коли справа доходить до модерації публікацій.

Сам Дональд Трамп у коментарі Fox News запевнив, що не збирається повертатися у Twitter, незважаючи на нового власника, і залишиться на власній платформі Truth Social. При цьому 45-й президент США висловив сподівання, що Маск зробить платформу кращою, тому що "він хороша людина". Сам підприємець не стверджував, що має намір відновити акаунт Трампа.

Колумніст британської газети Guardian Адітья Чакраворті вважає: у контексті придбання мільярдером Twitter найголовніше, що необхідно знати про Ілона Маска — "це те, що він троль".

"Як і всі тролі, він прагне образити і засмутити, просто щоб привернути увагу всього світу. Тролінг — це не лише важлива частина його бізнес-моделі, а і його ставлення до світу. І саме це робить покупку Twitter такою небезпечною", — пише автор.

У публікації також наводиться у приклад твіт Маска, зроблений ним на тлі новин про покупку платформи — це було фото мільярдера, засновника Microsoft Білла Гейтса. Маск зосередив увагу на животі 66-річного чоловіка та помістив його поряд з емодзі вагітного чоловіка. До цього Маск додав фразу: "На випадок, якщо вам потрібно швидко позбутися ст*яка".

[ + – ] Твіт Ілона Маска: тролінг на адресу Білла Гейтса

"Тепер у Маска є вся свобода слова, яку можна купити за гроші, і він усвідомить, що це не просто абстрактні дебати, але абсолютно важливі речі для майбутнього його найгучнішого ділового підприємства. Те, що Маск сьогодні називає "цифровою міською площею", агорою епохи глобалізації, часто є машиною для посилення брехні. Бубніння про першу поправку (поправка до Конституції, яка гарантує право на свободу слова в США — ред.) не вирішить цієї проблеми, і він зрозуміє, що вона викликає багато страждань", — вважає колумніст.

Маск і політика: основні погляди та критика Байдена

[ + – ] Ілон Маск називає себе "наполовину демократом, наполовину республіканцем"

Американського бізнесмена не можна запідозрити у прихильності до принципів як Республіканської, так і Демократичної партії. Як писало у 2015 році видання Quartz, Маск свого часу жертвував кошти на передвиборчі кампанії 44-го президента США Барака Обами, опонентки Трампа на виборах у 2016 році демократки Гілларі Клінтон, а також учасниці позаминулих перегонів за крісло глави держави, республіканки Ліндсі Грем. Також із 2002 року його космічна компанія SpaceX витратила понад 4 мільйони доларів на лобіювання в Конгресі США та понад 800 000 доларів на політичні внески на користь демократів і республіканців.

Перед обранням Трампа президентом США Маск заявляв, що кандидат-республіканець, на його думку, є "не тим хлопцем", який має обійняти посаду глави держави. Проте потім підприємець пішов на співпрацю із Трампом, коли той переміг на виборах у 2016 році, увійшовши до складу двох консультаційних рад. Коментуючи своє рішення Маск заявив, що "чим більше голосів розуму чує президент, тим краще". При цьому бізнесмен критикував вихід США з Паризької угоди щодо клімату й обмеження міграції у Штати.

Сам Маск назвав себе "наполовину демократом, наполовину республіканцем" і стверджував, що він знаходиться "десь посередині, (між) соціал-лібералом і фінансовим консерватором". У 2018 році він заявив, що він "не консерватор". У зв'язку з розвитком штучного інтелекту Маск висловився на підтримку загального базового доходу, також підтримував пряму демократію і заявив, що, на його думку, уряд на Марсі дотримуватиметься таких принципів. У свій час підприємець називав себе "соціалістом", але "не з тих, хто перерозподіляє ресурси з найбільш продуктивних (виробництв) на найменш продуктивні, вдаючи, що робить добро, а насправді завдає шкоди", — натомість стверджуючи, що "істинний соціалізм прагне найбільшого блага для всіх", але потім пояснив, що варто сприймати його твіт дуже серйозно.

В інтерв'ю The Washington Post Маск підтвердив, що він був "значним (хоча і не найбільшим) донором демократів", але він також багато коштів виділяє і республіканцям.

У вересні 2021 року, у відповідь на заяву губернатора Техасу Ґреґа Ебботта про те, що Маск підтримує "соціальну політику" Техасу, Маск написав: "У цілому, я вважаю, що уряд рідко повинен нав'язувати свою волю народу, і при цьому має прагнути до максимального їхнього сукупного щастя", додавши "Проте, я хотів би залишатися поза політикою".

Так, наразі немає підстав вважати, що найбагатша людина на Землі має амбіції брати участь у боротьбі за крісло президента США. Однак це не скасовує того факту, що в Маска після завершення угоди про придбання Twitter з'явиться можливість впливати на політичну ситуацію у Сполучених Штатах.

У коментарі американському телеканалу CNBC низка радників чинного глави держави Джо Байдена повідомили, що в Білому домі "уважно стежать за угодою".

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Деякі в команді Байдена дедалі більше стурбовані тим, що генеральний директор Tesla дозволить Трампу й іншим республіканським представникам, яким було заборонено доступ у Twitter, повернутися на платформу, незважаючи на те, що сам Маск про такі плани не заявляв.

"Тепер Трамп буде використовувати Twitter, щоб завдати набагато більших збитків, щоб відновити владу в 2022 (вибори до Сенату) і 2024 роках (вибори президента), в той час як Ілон Маск не дав жодних знаків того, що він зробить що-небудь, щоб зупинити його", — сказала журналістам Мері Енн Марш, ветеран-стратег-демократ.

[ + – ] Маск і Трамп зійшлися у критиці ініціативи Байдена щодо запровадження податку 20% для мільярдерів Фото: Getty Images

Побоювання чинної влади можуть бути пов'язані також і з тим, що Маск і Трамп зійшлися в критиці ініціативи Байдена щодо введення податку 20% для мільярдерів, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу американських домогосподарств на суму понад 100 млн доларів.

Наразі низка найбагатших громадян США платять нижчий прибутковий податок, ніж інші американці, при цьому вони не порушують закон, оскільки більшість їхніх доходів припадає саме на зростання вартості акцій, що їм належать. Як повідомляло видання ProPublica, так Маск не сплачував прибутковий податок у 2018 році. В інших випадках сплачений податок склав менше ніж 1% заробленого за рік доходу. План чинного президента спонукав бізнесмена розпродати свої акції на суму понад 10 мільярдів доларів.

У відповідь на ініціативу Байдена Маск заявив, що хоче використати свої гроші для того, щоб доставити людство на Марс, а податкова політика не дозволить державі покращити свій економічний стан, оскільки, на його думку, слідом за багатими влада "прийде" за американським середнім класом і піддасть його більшому податковому тиску.

За даними журналістів, новий податок буде внесено до проєкту бюджету США на 2023 рік, тобто почне діяти майже за півтора роки до нових президентських виборів у Штатах. Чи дійсно такий крок влади підштовхне Маска активно втрутитися в політичну ситуацію, враховуючи новонабутий статус медійного магната та можливість підтримки опонентів Демократичної партії у Twitter під час передвиборчих перегонів часу, невідомо. У той же час, багато залежить від того, як насправді трансформується платформа при новому власнику і чи буде він її використовувати у своїх цілях, не пов'язаних із бізнесом.