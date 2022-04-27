Тролль, миллиардер, красавец. Может ли Маск стать президентом США после покупки Twitter?

25 апреля компания Twitter объявила, что владельцем одной из самых популярных социальных сетей в мире станет миллиардер, глава Tesla и SpaceX. Фокус разбирался, последует ли за этой амбициозной сделкой поход бизнесмена в американскую политику.

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В понедельник, 25 апреля, совет директоров Twitter принял предложение самого богатого человека в мире по версии Forbes, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска о покупке компании. В этом событии в Белом доме видят угрозу: бизнесмен, в рамках анонсированной им борьбы за свободу слова в соцсетях, может позволить 45-му президенту США Дональду Трампу вернуться на платформу.

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Фокус разбирался, что означает сделка о переходе Twitter в собственность Маска и есть ли у миллиардера политические амбиции.

Маск покупает Twitter: подробности сделки

[ + – ] Покупка Twitter обошлась Илону Маску примерно в 44 млрд долларов

По данным американского агентства Bloomberg, сумма сделки составила около 44 млрд долларов, а инвесторы компании получат 54,20 доллара за каждую принадлежащую им акцию — это почти на 40% выше стоимости одной ценной бумаги по состоянию на 1 апреля — последний рабочий день перед тем, как Маск сообщил о приобретении значительной доли в компании, в результате чего цена акций выросла.

Сделка была одобрена советом директоров компании единогласно, ожидается, что она будет закрыта в конце этого года. Согласно заявлению Twitter, Маск для приобретения платформы получил кредитное финансирование на сумму 25,5 млрд долларов и предоставит около 21 млрд долларов собственного капитала для финансирования соглашения.

Помимо этого Маск, состояние которого по данным на апрель составило $219 млрд, обязался заплатить компании комиссию, если он уйдет с позиции владельца или сделка будет провалена. Об этом сообщили журналистам источники, знакомые с вопросом.

Как Маск планирует изменить Twitter

[ + – ] Маск обвинял политику Twitter в предвзятости и утверждал, что аудиторию наращивают за счет ботов

В январе этого года Маск начал наращивать свою долю в Twitter до 9,2%, а уже к марту он ужесточил свою критику платформы, утверждая, что алгоритмы социальной сети предвзяты, а рост числа пользователей Twitter связан с увеличением количества ботов. Отклонив приглашение присоединиться к совету директоров компании, 14 апреля Маск предложил сделать Twitter закрытой частной компанией, заверив, что превратит платформу в бастион свободы слова, и сделал другие намеки на изменения, которые он внесет в деятельность соцсети как владелец.

Идеи американского миллиардера варьировались от практических — например, разрешить пользователям Twitter редактировать свои твиты и бороться с распространением ботов — до специфических, таких как предложение превратить штаб-квартиру компании в Сан-Франциско в приют для бездомных.

"Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его", — говорится в заявлении Маска, опубликованном в понедельник, 25 апреля.

Критика Twitter за нарушение свободы слова

[ + – ] Для Дональда Трампа Twitter был основным методом коммуникации со своими сторонниками

Одним из самых громких инцидентов, который подстегнул дебаты касательно политики компании в отношении свободы слова, стала блокировка аккаунта 45-го президента США, Дональда Трампа после беспорядков, которые устроили его сторонники в Капитолии 6 января 2021 года на фоне поражения республиканца на выборах главы государства.

Для Трампа Twitter был основным методом коммуникации со своими сторонниками, и после принятия администрацией соцсети решения об ограничении его учетной записи Трамп неоднократно критиковал Twitter, а также компании Facebook и Google, принявшие аналогичные шаги в отношении него, за нарушение свободы слова.

Обсуждение проблемы ограничений высказываний в соцсетях продолжаются уже не первый год: политики-консерваторы утверждают, что у Twitter, а также материнской компании Facebook Meta Platforms Inc. и других представителей рынка слишком много правил, в то время как либералы уверены, что социальные сети не позволяют ограничить использование языка вражды и случаи нападок на различные незащищенные группы пользователей.

[ + – ] Сделка о приобретении Маском Твиттера будет закрыта до конца года Фото: cnet.com

Теперь одна из насущных проблем соцсетей лежит на плечах Илона Маска, который сам жаловался на чрезмерную "деспотичность" Twitter, когда дело доходит до модерации публикаций.

Сам Дональд Трамп в комментарии Fox News заверил, что не собирается возвращаться в Twitter, несмотря на нового владельца, и останется на собственной платформе Truth Social. При этом 45-й президент США выразил надежду, что Маск сделает платформу лучше, потому что "он хороший человек". Сам предприниматель не утверждал, что собирается восстановить аккаунт Трампа.

Колумнист британской газеты Guardian Адитья Чакравортты считает: в контексте приобретения миллиардером Twitter самое главное, что необходимо знать про Илона Маска — "это то, что он тролль".

"Как и все тролли, он стремится оскорбить и расстроить, просто чтобы привлечь внимание всего мира. Троллинг — это не только важная часть его бизнес-модели, но и его отношение к миру. И именно это делает покупку Twitter такой опасной", — пишет автор.

В публикации также приводится в пример твит Маска, сделанный им на фоне новостей о покупке платформы — это была фотография миллиардера, основателя Microsoft Билла Гейтса. Маск сосредоточил внимание на животе 66-летнего мужчины и поместил его рядом с эмодзи беременного мужчины. К этому Маск добавил фразу: "На случай, если вам нужно быстро избавиться от ст*яка".

[ + – ] Твит Илона Маска: троллинг в адрес Билла Гейтса

"Теперь у Маска есть вся свобода слова, которую можно купить за деньги, и он обнаружит, что это не просто абстрактные дебаты, но абсолютно важные вещи для будущего его самого громкого делового предприятия. То, что Маск сегодня называет "цифровой городской площадью", агорой эпохи глобализации, часто является машиной для усиления лжи. Бубнеж о первой поправке (поправка к Конституции, гарантирующая право на свободу слова в США — ред.) не решит эту проблему, и он обнаружит, что она вызывает много страданий", — считает колумнист.

Маск и политика: основные взгляды и критика Байдена

[ + – ] Илон Маск называет себя "наполовину демократом, наполовину республиканцем"

Американского бизнесмена нельзя заподозрить в приверженности принципам как Республиканской, так и Демократической партии. Как писало в 2015 году издание Quartz, Маск в свое время жертвовал средства на предвыборные кампании 44-го президента США Барака Обамы, оппонентки Трампа на выборах в 2016 году демократки Хиллари Клинтон, а также участницы позапрошлой гонки за кресло главы государства, республиканки Линдси Грэм. Также с 2002 года его космическая компания SpaceX потратила более 4 миллионов долларов на лоббирование в Конгрессе США и более 800 000 долларов на политические взносы в пользу демократов и республиканцев.

Перед избранием Трампа президентом США Маск заявлял, что кандидат-республиканец, по его мнению, является "не тем парнем", который должен занять пост главы государства. Однако затем предприниматель пошел на сотрудничество с Трампом, когда тот победил на выборах в 2016 году, войдя в состав двух консультационных советов. Комментируя свое решение Маск заявил, что "чем больше голосов разума слышит президент, тем лучше". При этом бизнесмен критиковал выход США из Парижского соглашения по климату и ограничение миграции в Штаты.

Cам Маск назвал себя "наполовину демократом, наполовину республиканцем" и утверждал, что он находится "где-то посередине, (между) социал-либералом и финансовым консерватором". В 2018 году он заявил, что он "не консерватор". В связи с развитием искусственного интеллекта Маск высказался в поддержку всеобщего базового дохода, также поддерживал прямую демократию и заявил, что, по его мнению, правительство на Марсе будет следовать таким принципам. Одно время предприниматель называл себя "социалистом", но "не из тех, кто перераспределяет ресурсы из наиболее продуктивных (производств) на наименее продуктивные, делая вид, что делает добро, а на самом деле причиняет вред", — вместо этого утверждая, что "истинный социализм стремится к величайшему благу для всех", но позже пояснил, что не следует воспринимать его твит слишком серьезно.

В интервью The Washington Post Маск подтвердил, что он был "значительным (хотя и не самым значительным) донором демократов", но он также много средств выделяет и республиканцам.

В сентябре 2021 года, в ответ на заявление губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что Маск поддерживает "социальную политику" Техаса, Маск написал: "В целом, я считаю, что правительство редко должно навязывать свою волю народу, и при этом должно стремиться к максимальной их совокупное счастье", добавив "Тем не менее, я предпочел бы оставаться вне политики".

Таким образом, на данный момент нет оснований полагать, что у богатейшего человека на Земле есть амбиции участвовать в борьбе за кресло президента США. Однако это не отменяет того факта, что у Маска после завершения сделки о приобретении Twitter, появится возможность влиять на политическую ситуацию в Соединенных Штатах.

В комментарии американскому телеканалу CNBC ряд советников действующего главы государства Джо Байдена сообщили, что в Белом доме "внимательно следят за сделкой".

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Некоторые в команде Байдена все больше обеспокоены тем, что генеральный директор Tesla позволит Трампу и другим республиканским представителям, которым был запрещен доступ в Twitter, вернуться на платформу, несмотря на то, что сам Маск о таких планах не заявлял.

"Теперь Трамп будет использовать Twitter, чтобы нанести гораздо больший ущерб, чтобы восстановить власть в 2022 (выборы в Сенат) и 2024 годах (выборы президента), в то время как Илон Маск не дал никаких знаков того, что он сделает что-либо, чтобы остановить его", — сказала журналистам Мэри Энн Марш, ветеран-стратег-демократ.

[ + – ] Маск и Трамп сошлись в критике инициативы Байдена по введению налога в 20% для миллиардеров Фото: Getty Images

Опасения действующих властей могут быть связаны также и с тем, что Маск и Трамп сошлись в критике инициативы Байдена по введению налога в 20% для миллиардеров, который коснется нереализованного прироста капитала американских домохозяйств на сумму более 100 млн долларов.

На данный момент ряд богатейших граждан США платят более низкий подоходный налог, чем другие американцы, при этом они не нарушают закон, так как большая часть их доходов приходится как раз на рост стоимости акций, которые им принадлежат. Как сообщало издание ProPublica, таким образом Маск не платил подоходный налог в 2018 году. В остальных случаях уплаченный налог составил менее 1% заработанного за год дохода. План действующего президента побудил бизнесмена распродать свои акции на сумму более 10 миллиардов долларов.

В ответ на инициативу Байдена Маск заявил, что хочет использовать свои деньги для того, чтобы доставить человечество на Марс, а налоговая политика не позволит государству улучшить свое экономическое положение, так как, по его мнению, вслед за богатыми власти "придут" за американским средним классом и подвергнут его большему налоговому давлению.

По данным журналистов, новый налог будет включен в проект бюджета США на 2023 год, то есть начнет действовать почти за полтора года до новых президентских выборов в Штатах. Действительно ли такой шаг властей подтолкнет Маска активно вмешаться в политическую ситуацию, учитывая новообретенный статус медийного магната и возможность поддержки оппонентов Демократической партии в Twitter в ходе предвыборной гонки времени, неизвестно. В то же время, многое зависит от того, как в действительности трансформируется платформа при новом владельце и будет ли он ее использовать в своих целях, не связанных с бизнесом.