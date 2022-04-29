Илон Маск и Джеймс Франко не будут давать показания против Эмбер Херд

Ранее команда юристов актрисы включила Илона Маска и Джеймса Франко в свой список потенциальных свидетелей

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В суде Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд не появятся звездные свидетели: миллиардер и генеральный директор Tesla, и актер не будут выступать на судебном заседании. Об этом сообщает Independent.

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Ранее команда юристов Эмбер включила Илона Маска и Джеймса Франко в свой список потенциальных свидетелей, и они должны были выступить по видеосвязи.

Никакого обоснования предоставлено не было. Однако Джошуа Дрю, друг Эмбер Херд, заявил, что у Деппа была "особая проблема" с Франко и что упоминание его имени "вызывает ссоры между Херд и Деппом.

Считается, что Маск и Херд встречались в период между 2016 и 2018 годами.

Имя Маска упоминал на суде Кристиан Карино, бывшего менеджера Джонни Деппа. Он рассказал присяжным, что она встречалась с миллиардером, когда она пыталась помириться с Деппом после развода.

Элеонора Лоус, адвокат, представляющая звезду "Пиратов Карибского моря"зачитала текстовые сообщения от мая 2016 года, в которых Херд сообщила Маску, что собирается получить запретительный судебный приказ против своего тогдашнего мужа Деппа.

Маск предложил ей круглосуточную охрану и добавил, что "предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь меня снова видеть… в любом случае, извини за идиотизм. Радиомолчание очень ранит. Это имеет значение только потому, что ты мне действительно нравишься".

Имя актера Джеймса Франко упоминал сам Депп. Он считает, что у Эмбер был роман с Джеймсом во время съемок в совместном фильме в 2014 году.

Ранее на суде клинический и судебный психолог доктор Шеннон Карри, которая присутствует на заседаниях в суде, где Джонни Депп пытается наказать бывшую жену Эмбер Херд за клевету, заявила, что актриса страдает пограничным расстройством личности (ПРЛ), а также истерическим РЛ.