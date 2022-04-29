Ілон Маск і Джеймс Франко не даватимуть свідчення проти Ембер Герд

Раніше команда юристів акторки додала Ілона Маска та Джеймса Франка до свого списку потенційних свідків.

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У суді Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд не з'являться зіркові свідки: мільярдер і генеральний директор Tesla й актор не виступатимуть на судовому засіданні. Про це повідомляє Independent.

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Раніше команда юристів Ембер додала Ілона Маска та Джеймса Франка до свого списку потенційних свідків, і вони мали виступити відеозв'язком.

Жодного обґрунтування не надано. Проте Джошуа Дрю, друг Ембер Герд, заявив, що Депп мав "особливу проблему" з Франко і що згадка його імені "спричиняє" сварки між Герд і Деппом.

Вважають, що Маск та Герд зустрічалися в період між 2016 та 2018 роками.

Ім'я Маска згадував на суді Крістіан Каріно, колишній менеджер Джонні Деппа. Він розповів присяжним, що вона зустрічалася з мільярдером, коли намагалася помиритися з Деппом після розлучення.

Елеонора Лоус, адвокатка, яка представляє зірку "Піратів Карибського моря", зачитала текстові повідомлення від травня 2016 року, в яких Герд повідомила Маску, що збирається отримати заборонний судовий наказ проти свого тодішнього чоловіка Деппа.

Маск запропонував їй цілодобову охорону і додав, що "пропозиція залишиться в силі, навіть якщо ти ніколи не захочеш мене знову бачити… у будь-якому разі, вибач за ідіотизм. Радіомовчання дуже ранить. Це має значення лише тому, що ти мені справді подобаєшся".

Ім'я актора Джеймса Франка згадував сам Депп. Він вважає, що Ембер мала роман з Джеймсом під час зйомок у спільному фільмі у 2014 році.

Раніше на суді клінічна і судова психологиня докторка Шеннон Каррі, яка присутня на засіданнях у суді, де Джонні Депп намагається покарати колишню дружину Ембер Герд за наклеп, заявила, що акторка страждає на прикордонні розлади особи (ПРО), а також на істеричні РО.