В Сеть попали первые кадры сиквела второй части "Аватара" (фото, видео)

Полноценный трейлер появится в кинотеатрах 6 мая вместе с премьерой фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

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Первые кадры сиквела научно-фантастического фильма "Аватар" от Джеймса Кэмерона появились в Сети и дали надежду многочисленным поклонникам картины на то, что долгожданная премьера состоится, как и было обещано, 16 декабря этого года, пишет The Verge. В интернет они просочились после того, как режиссер картины Джеймс Кэмерон представил отрывки картины по видеосвязи на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе.

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Вторая часть ленты называется "Аватар: Путь воды", а первый полноценный тизер-трейлер обещают представить уже 6 мая. Сначала он будет показан в кинотеатрах перед премьерой фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и только через неделю официально появится в широком доступе.

Что касается сюжета, то действие происходит более чем через десять лет после событий первого фильма. "Аватар: Путь воды". События будут разворачиваться в той части планеты Пандоры, что покрыта океанами. Фильм рассказывает историю семьи Салли (Джейк (Сэм Уортингтон), Нейтири (Зои Салдана) и их дети), о неприятностях, которые их преследуют, и о том, на что они идут, чтобы сохранить друг друга в безопасности. В фильме будут показаны битвы, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и трагедии, которые они переживают.

Судя по первым кадрам, просочившимся в сеть, в фильме будет еще больше спецэффектов, которыми так славятся все работы Кэмерона, потрясающих пейзажей и еще больше экшена. Не обойдется и без новых киберсуществ, которые будут пытаться нарушить мирную жизнь обитателей Пандоры.

"Путь воды" – второй, но не последний. В разработке сейчас находятся третья, четвертая и пятая части картины. Каждый следующий будет выходить примерно раз в два года после предыдущего, но дата для всех выбрана одна – 16 декабря. Кэмерон обещает, что новые части истории "Аватара" поразят зрителей не меньше, чем первая. Фильм, который выйдет через 13 лет после дебюта оригинала, будет представлен в формате 3D, а посетителям раздадут специальные очки, которые они наденут перед показом отснятого материала.

Первый "Аватар" вышел в 2009 году и до сих пор остается одним из самых кассовых фильмов всех времен. При бюджете примерно в $237 млн он собрал $2,78 млрд.

Напомним, британская актриса Кейт Уинслет, которая снималась в "Аватар: Путь воды", специально обучалась фридайвингу ради съемок и даже установила свой собственный рекорд, погрузившись по воду на целых семи минут и 14 секунд. Однако она призналась, что вряд ли повторит этот опыт.