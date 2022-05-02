В Мережу потрапили перші кадри сиквела другої частини "Аватара" (фото, відео)

Повноцінний трейлер з'явиться в кінотеатрах 6 травня разом із прем'єрою фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля".

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Перші кадри сиквела науково-фантастичного фільму "Аватар" від Джеймса Кемерона з'явилися в Мережі та дали надію численним шанувальникам картини на те, що довгоочікувана прем'єра відбудеться, як і обіцяно, 16 грудня цього року, пише The Verge. В інтернет вони проникли після того, як режисер картини Джеймс Кемерон представив уривки картини відеозв'язком на заході CinemaCon у Лас-Вегасі.

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Друга частина стрічки називається "Аватар: Шлях води", а перший повноцінний тизер-трейлер обіцяють представити вже 6 травня. Спочатку його покажуть у кінотеатрах перед прем'єрою фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" і лише через тиждень він офіційно з'явиться в широкому доступі.

Щодо сюжету, то дія відбувається через понад десять років після подій першого фільму. "Аватар: Шлях води". Події розгортатимуться в тій частині планети Пандори, що вкрита океанами. Фільм розповідає історію сім'ї Саллі (Джейк (Сем Вортінгтон), Нейтірі (Зої Салдана) та їхні діти), про неприємності, які їх переслідують, і про те, на що вони йдуть, щоб зберегти одне одного в безпеці. У фільмі покажуть битви, в яких вони воюють, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають.

Судячи з перших кадрів, що просочилися в мережу, у фільмі буде ще більше спецефектів, якими так славляться всі роботи Кемерона, приголомшливих пейзажів і ще більше екшену. Не обійдеться і без нових кіберістот, які намагатимуться порушити мирне життя мешканців Пандори.

"Шлях води" — другий, але не останній. У розробці зараз знаходяться третя, четверта та п'ята частини картини. Кожен наступний виходитиме приблизно раз на два роки після попереднього, але дата для всіх обрана одна — 16 грудня. Кемерон обіцяє, що нові частини історії "Аватара" вразять глядачів не менше за першу. Фільм, який вийде через 13 років після дебюту оригіналу, представлять у форматі 3D, а відвідувачам роздадуть спеціальні окуляри, які вони надягнуть перед показом відзнятого матеріалу.

Перший "Аватар" вийшов у 2009 році й досі залишається одним із найкасовіших фільмів усіх часів. З бюджетом приблизно $237 млн він зібрав $2,78 млрд.

Нагадаємо, британська акторка Кейт Вінслет, яка знімалася в "Аватар: Шлях води", спеціально навчалася фрідайвінгу заради зйомок і навіть встановила свій власний рекорд, занурившись у воду на сім хвилин і 14 секунд. Проте вона зізналася, що навряд чи повторить цей досвід.