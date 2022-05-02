Хелен Миррен назвала эффективное и дешевое средство для красоты кожи, волос и ногтей

Актриса рекомендует внимательно следить за тем, что попадает в организм, а также придерживаться умеренности.

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Американская актриса Хелен Миррен в свои 76 лет остается жизнерадостной и цветущей, а также может похвастаться сияющими волосами и крепкими ногтями. Секрет красоты, который доступен всем, она раскрыла изданию People.

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"Я люблю касторовое масло. На волосы наношу немного – очень-очень мало. Я также использую его на ногтях и для кожи. Касторовое масло прекрасно. Чуть-чуть его на ваших волосах придает им немного блеска. Я укрепляю им брови и ресницы, втираю в ногти", – призналась она. Отметим, что стоимость этого масла в украинских аптеках – от 30 до 50 грн, в зависимости от объема.

Также поддерживать здоровье максимально долго ей помогает правильное питание, а сияющая кожа – результат умеренного использования косметики.

"Красивая тушь для ресниц или помада заставит вас выглядеть великолепно вечером. Но то, что действительно важно, – отличная кожа, хорошая форма – не требуют много усилий. Избегайте экстремальных видов спорта и употребляйте правильные продукты. Если есть мантра, которую я бы передала молодому поколению, то она будет заключаться в том, чтобы больше заботиться о том, что попадает в ваш организм, – пожалуйста, не курите", – отметила актриса.

По ее словам, будучи молодой она ложилась спать при полном макияже, поскольку ей лень было его смывать. Теперь же Хелен не позволяет себе подобной слабости.

"Конечно, когда вы становитесь старше, вы более внимательно относитесь к тому, что вы делаете как внутри своего тела, так и за его пределами".

Она "пытается делать небольшие упражнения почти каждый день", но назвала себя "безнадежной в самодисциплине" и сказала, что "терпеть не может беговую дорожку". Среди других слабостей знаменитости – любовь к хорошему алкоголю, но в умеренных дозах, и пончикам, которые она тоже употребляет нечасто.

"Я всегда думаю: делай все, но не делай ничего слишком многого. Это моя идея", – подчеркнула оскароносная актриса.

Миррен добавила, что никогда не считала себя красивой, поэтому любые комплименты касательно своей внешности не воспринимала серьезно. К тому же она пошутила, что индустрию красоты пора переименовать в "чванливую" индустрию:

"Большинство из нас некрасивы. У нас есть другие вещи, которые так же сильны, как и красота. И я хотела бы, чтобы мы обращали внимание именно на них".

Напомним, своим секретом красоты поделилась и знаменитая светская львица Пэрис Хилтон.