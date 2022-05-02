Гелен Міррен назвала ефективний і дешевий засіб для краси шкіри, волосся та нігтів

Актриса рекомендує уважно стежити за тим, що потрапляє в організм, а також дотримуватись помірності.

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Американська актриса Гелен Міррен у свої 76 років залишається життєрадісною та квітучою, а також може похвалитися сяючим волоссям та міцними нігтями. Секрет краси, доступний усім, вона розкрила виданню People.

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"Я люблю касторову олію. На волосся наношу трохи — дуже-дуже мало. Я також використовую її на нігтях і для шкіри. Касторова олія чудова. Трохи неї на вашому волоссі надає їм блиску. Я зміцнюю нею брови і вії, втираю у нігті", — зізналася вона. Зазначимо, що вартість цієї олії в українських аптеках — від 30 до 50 грн, залежно від обсягу.

Також підтримувати здоров'я максимально довго їй допомагає правильне харчування, а сяюча шкіра — результат помірного використання косметики.

"Красива туш для вій або помада змусить вас виглядати чудово ввечері. Але те, що дійсно важливо — чудова шкіра, хороша форма — не вимагають багато зусиль. Уникайте екстремальних видів спорту та вживайте правильні продукти. Якщо є мантра, яку я передала б молодому поколінню, то вона полягатиме в тому, щоб більше дбати про те, що потрапляє до вашого організму — будь ласка, не куріть", — зазначила актриса.

За її словами, будучи молодою вона лягала спати при повному макіяжі, оскільки їй ліньки було його змивати. Тепер же Хелен не дозволяє собі такої слабкості.

"Звичайно, коли ви стаєте старшими, ви уважніше ставитеся до того, що ви робите як усередині свого тіла, так і за його межами".

Вона "намагається робити невеликі вправи майже щодня", але назвала себе "безнадійною в самодисципліні" і сказала, що "терпіти не може бігову доріжка". Серед інших слабкостей знаменитості — любов до хорошого алкоголю, але в помірних дозах і пончиків, які вона теж вживає нечасто.

"Я завжди думаю: роби все, але не роби нічого занадто багато. Це моя ідея", — наголосила оскароносна актриса.

Міррен додала, що ніколи не вважала себе красивою, тому будь-які компліменти щодо своєї зовнішності не сприймала серйозно. До того ж вона пожартувала, що індустрію краси настав час перейменувати на "чванливу" індустрію:

"Більшість із нас негарні. У нас є інші речі, які так само сильні, як і краса. І я хотіла б, щоб ми звертали увагу саме на них".

Нагадаємо, своїм секретом краси поділилася і знаменита світська левиця Періс Гілтон.