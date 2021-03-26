"Мого обличчя не торкалася голка": Періс Гілтон розкрила секрет своєї краси

Незабаром найвідоміша блондинка Голлівуду збирається стати дружиною і матір'ю. Вона вже вигадала ім'я для первістка.

Світська левиця і модель Періс Гілтон, яка 17 лютого відсвяткувала 40-річчя, заявила в інтерв'ю для травневого номера Tatler, що жодного разу не робила уколів краси, і розкрила свої секрети молодості.

"Я ніколи не робила філери, я ніколи не колола ботокс, мого обличчя ніколи не торкалася голка. Я на 100% природна. Я також все своє життя трималася подалі від сонця", — розповіла вона.

[ + – ] На обкладинці Tatler Періс з'явилася зі своїми улюбленцями Фото: Tatler

Королева вечірок, як охрестили Періс у Голлівуді, живе в закритому районі Беверлі-Хіллз у Лос-Анджелесі. Пандемія коронавірусу й карантин, який ввели внаслідок вірусу, не могли не позначитися на зайнятості Періс. Вона переключилася зі світських заходів на зйомки рекламних роликів, з яких ефектну появу Гілтон у новій кампанії Lanvin обговорювали всі, кому не лінь.

"Я не зупиняюся. Я як машина. Я завжди працюю. Зараз у мене більше проектів, ніж будь-коли. І Картер (наречений Періс Хілтон) настільки діловий, що мене так надихає те, що я з ним кожен день", — стверджує вона.

Разом із тим, Періс зазначила, що за останній рік багато переосмислила:

"Моє життя завжди була дуже неспокійним. Я подорожувала 250 днів у році протягом двох десятиліть. Очевидно, що пандемія — це по-справжньому страшний час для людей в усьому світі. Однак я намагалася знаходити в цьому періоді й хороші моменти. Для мене це був чудовий час, щоб переосмислити своє життя та основні пріоритети. Я прожила насичене життя і тепер розумію, що найбільше щастя для мене — це бути вдома. Я з нетерпінням чекаю нового етапу, коли я нарешті подорослішаю, вийду заміж, стану матір'ю і нарешті почну жити реальним життям. Адже раніше у мене ніколи такого не було".

[ + – ] У свої 40 років Періс, як і раніше, обожнює рожевий колір Фото: Tatler

Модель в лютому оголосила про заручини з 39-річним бізнесменом Картером Реума, похвалившись обручкою, виготовленою на замовлення Дуссе, праправнуком Луї-Франсуа Картьє. Передбачається, що його вартість становить 1,37 млн доларів.

[ + – ] Каблучка на заручини Періс коштувала її нареченому 1,37 млн доларів Фото: соцсети

В інтерв'ю глянцю вона зізналася, що свою першу дитину назве Лондон, оскільки це — її "найулюбленіше місто на землі".

Періс Гілтон народилася 17 лютого 1981 року в родині Ріка та Кеті Гілтон. Періс Гілтон є правнучкою Конрада Гілтона, засновника мережі готелів Hilton. Періс — старша дитина в сім'ї, у неї є молодша сестра — Нікі Гілтон, і два брати — Баррон і Конрад Гілтон.

У 2007 році дідусь Періс позбавив її спадщини, і його біограф повідомив, що 79-річний Беррон "дуже збентежений тим, як Періс плямує ім'я Гілтонів". Однак із того часу Періс заснувала свій власний бренд.

Нагадаємо, Періс Гілтон почала процедуру екстракорпорального запліднення. Вона вже пройшла процедуру вилучення здорових яйцеклітин. Батьком дітей стане бойфренд Періс Картер Реума, з яким вона разом із 2019 року й неодноразово називала його "хлопцем своєї мрії".