"Моего лица не касалась игла": Пэрис Хилтон раскрыла секрет своей красоты

В скором времени самая известная блондинка Голливуда собирается стать женой и матерью. Она уже придумала имя для первенца.

Светская львица и модель Пэрис Хилтон, которая 17 февраля отметила 40-летие, заявила в интервью для майского номера Tatler, что ни разу не делала уколов красоты, и раскрыла свои секреты молодости.

"Я никогда не делала филлеры, я никогда не колола ботокс, моего лица никогда не касалась игла. Я на 100% естественна. Я также всю свою жизнь держалась подальше от солнца", – рассказала она.

[ + – ] На обложке Tatler Пэрис появилась со своими любимцами Фото: Tatler

Королева вечеринок, как окрестили Пэрис в Голливуде, живет в закрытом районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Пандемия коронавируса и последовавший в результате нее карантин не могли не сказаться на занятости Пэрис. Она переключилась со светских мероприятий на рекламные съемки, из которых эффектное появление Хилтон в новой кампании Lanvin обсуждали все, кому не лень.

"Я не останавливаюсь. Я как машина. Я всегда работаю. Сейчас у меня больше проектов, чем когда-либо. И Картер (жених Пэрис Хилтон) настолько деловой, что меня так вдохновляет то, что я с ним каждый день", – утверждает она.

Вместе с тем, Пэрис отметила, что за последний год многое переосмыслила:

"Моя жизнь всегда была очень беспокойной. Я путешествовала 250 дней в году на протяжении двух десятилетий. Очевидно, что пандемия — это по-настоящему страшное время для людей во всем мире. Однако я старалась находить в этом периоде и хорошие моменты. Для меня это было отличное время, чтобы переосмыслить свою жизнь и основные приоритеты. Я прожила насыщенную жизнь и теперь понимаю, что самое большое счастье для меня — это быть дома. Я с нетерпением жду нового этапа, когда я наконец повзрослею, выйду замуж, стану матерью и наконец начну жить реальной жизнью. Ведь раньше у меня никогда такого не было".

[ + – ] В свои 40 лет Пэрис по-прежнему обожает розовый цвет Фото: Tatler

Модель в феврале объявила о помолвке с 39-летним бизнесменом Картером Реумом, похваставшись обручальным кольцом, изготовленным на заказ Дуссе, праправнуком Луи-Франсуа Картье. предполагается, что его стоимость составляет 1,37 млн долларов.

[ + – ] Помолвочное кольцо Пэрис обошлось ее жениху в 1,37 млн долларов Фото: соцсети

В интервью глянцу она призналась, что своего первого ребенка назовет Лондон, поскольку это – ее "самый любимый город на земле".

Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в семье Рика и Кэти Хилтон. Пэрис Хилтон является правнучкой Конрада Хилтона, основателя сети отелей Hilton. Пэрис — старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра — Ники Хилтон, и два брата — Баррон и Конрад Хилтоны.

В 2007 году дедушка Пэрис лишил ее наследства, и его биограф сообщил, что 79-летний Бэррон "очень сконфужен тем, как Пэрис пятнает имя Хилтонов". Однако с той поры Пэрис основала свой собственный бренд.

Напомним, Пэрис Хилтон начала процедуру экстракорпорального оплодотворения. Она уже прошла процедуру извлечения здоровых яйцеклеток. Отцом детей станет бойфренд Пэрис Картер Реума, с которым она вместе с 2019 года и неоднократно называла его "парнем своей мечты".