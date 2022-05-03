Топор из фильма ужасов "Сияние" продали за $175 тыс. (фото, видео)

Топор сделан из смолы и пенопласта, однако его ценность в том, что он является одним из самых знаменитых реквизитов в истории фильмов ужасов.

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Топор Джека Торранса из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" (1980) продан аукционным домом GottaHaveRockandRoll за $175 тыс. большому фанату экранизации одного из самых известных романов Стивена Кинга, сообщает TMZ. Покупатель, о котором известно, что он "успешный бизнесмен", обошел 12 претендентов на лот, предложив самую высокую ставку.

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За эти деньги ему достался топор, который на самом деле сделан из пенопласта и смолы, но его ценность обусловлена ​​его местом в истории ужасов.

[ + – ] Топор – самый известный реквизит фильма ужасов Фото: tmz

По сюжету картины Джек (Джек Николсон) пытается пробить этим топором дверь в комнату, где пряталась его жена, после чего звучит фраза "А вот и Джонни!".

Сцена так часто упоминалась и показывалась в рекламных материалах на протяжении десятилетий, что многие люди, которые даже не видели фильм, до сих пор хорошо знакомы с этим моментом. Ручка топора также использовалась в сцене смерти, когда Джек убивает Дика Холлоранна (Скетмен Крозерс).

[ + – ] Та самая сцена с топором из фильма "Сияние"

Фильм ужасов "Сияние" имеет некоторые отличия от романа, на котором он основан, но суть истории похожа. В нем рассказывается о начинающем писателе и выздоравливающем алкоголике, который соглашается на работу смотрителем в уединенном отеле в Скалистых горах Колорадо в межсезонье. Его семья, Венди (Шелли Дюваль) и Дэнни (Дэнни Ллойд), приезжают на отдых. Изоляция сказывается на Джеке, и злые духи в отеле захватывают его разум, сделав его потенциально опасным даже для самых родных людей.

Автор романа Стивен Кинг позже признавался, что он – не самый большой поклонник экранизации "Сияния" Стэнли Кубрика, основанной на множестве творческих различий, которые были сделаны для фильма. Тем не менее, работа была признана одним из величайших фильмов ужасов всех времен и выбрана для сохранения в Национальном реестре фильмов США Библиотекой Конгресса в 2018 году. Он также вдохновил на создание сиквела 2019 года " Доктор Сон" , который также получил признание критиков.

Однако пути к всемирному признанию передовала неудача. Премьера фильма была холодно встречена критиками, а Кубрика даже номинировали на первую в истории премию "Золотая малина" как худшего режиссера. Шелли Дюваль также была номинирована на звание "Худшая актриса" за роль в фильме, но совсем недавно эта номинация была отменена создателями Razzies. Они сослались на то, что на игру Шелли сильно повлияло обращение Кубрика с ней на съемочной площадке.

Напомним, Джек Николсон, сыгравший главную роль в этой картине, страдает деменцией и почти не выходит из дома.