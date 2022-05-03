Сокиру з фільму жахів "Сяйво" продали за $175 тис. (фото, відео)

Сокира зроблена зі смоли та пінопласту, проте її цінність у тому, що вона є одним із найзнаменитіших реквізитів в історії фільмів жахів.

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Сокира Джека Торранса з фільму Стенлі Кубрика "Сяйво" (1980) продана аукціонним домом GottaHaveRockandRoll за $175 тис. великому фанату екранізації одного з найвідоміших романів Стівена Кінга, повідомляє TMZ. Покупець, про якого відомо, що він є "успішним бізнесменом", обійшов 12 претендентів на лот, запропонувавши найвищу ставку.

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За ці гроші йому дісталася сокира, яка насправді зроблена з пінопласту та смоли, але її цінність обумовлена ​​її місцем у історії жахів.

[ + – ] Сокира — найвідоміший реквізит фільму жахів Фото: tmz

За сюжетом картини Джек (Джек Ніколсон) намагається пробити цією сокирою двері в кімнату, де ховалася його дружина, після чого звучить фраза: "А ось і Джонні!".

Сцену так часто згадували та показували в рекламних матеріалах протягом десятиліть, що багато людей, які навіть не бачили фільм, досі добре знайомі з цим моментом. Ручка сокири також використовувалася в сцені смерті, коли Джек убиває Діка Голлоранна (Скетмен Крозерс).

[ + – ] Та сама сцена із сокирою з фільму "Сяйво"

Фільм жахів "Сяйво" має деякі відмінності від роману, на якому він заснований, але суть історії схожа. У ньому розповідається про письменника-початківця й алкоголіка, який погоджується на роботу доглядачем у самотньому готелі в Скелястих горах Колорадо в міжсезоння. Його сім'я, Венді (Шеллі Дюваль) і Денні (Денні Ллойд), приїжджають на відпочинок. Ізоляція позначається на Джеку, і злі духи в готелі захоплюють його розум, зробивши його потенційно небезпечним навіть найрідніших людей.

Автор роману Стівен Кінг пізніше зізнавався, що він — не найбільший шанувальник екранізації "Сяйво" Стенлі Кубрика, заснованої на безлічі творчих відмінностей, зроблених для фільму. Проте робота була визнана одним із найбільших фільмів жахів усіх часів і обрана для збереження в Національному реєстрі фільмів США Бібліотекою Конгресу у 2018 році. Вона також надихнула на створення сиквела 2019 року "Доктор Сон", який також отримав визнання критиків.

Проте шляху до всесвітнього визнання передувала невдача. Прем'єру фільму холодно зустріли критики, а Кубрика навіть номінували на першу в історії премію "Золота малина" як найгіршого режисера. Шеллі Дюваль також була номінована на звання "Найгірша актриса" за роль у фільмі, але зовсім недавно ця номінація була скасована творцями Razzies. Вони послалися на те, що на гру Шеллі сильно вплинуло поводження Кубрика з нею на знімальному майданчику.

Нагадаємо, Джек Ніколсон, який зіграв головну роль у цій картині, страждає на деменцію та майже не виходить із дому.