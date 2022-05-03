Война в Украине. Что ждет страну в мае 2022, по мнению экстрасенса (видео)

Максим Гордеев считает, что в мае 2022 украинцев ждет еще немало испытаний.

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Украинский экстрасенс, победитель литовской и участник украинской "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев сделал расклад карт Таро на май и отметил, что этот месяц для Украины хоть и будет тяжелым, но станет переломным. Причем он одинаково будет богат как на удручающие события, так и на позитивные.

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По его словам, май покажет горизонты, когда закончится война с Россией.

"Еще в прошлом месяце я говорил, что Украину ждут пиковые бои, которые начнутся в середине апреля и закончатся приблизительно в середине мая. Каждый бой, который будет происходить в мае, будет знаковым и ярким. Ведь русские даже не подозревают, что победная георгиевская лента для них станет траурной, и очень скоро мы узнаем, почему", – отметил он.

При этом Гордеев, ориентируясь на карты, говорит, что украинцы одержат "четкую и уверенную победу над врагами".

Экстрасенс поспешил успокоить тех, кто ждет, что 5 мая может произойти ядерный удар. Он уверяет, что этого не будет. Однако в этот день неприятности все же могут проявиться, и скорее всего они зацепят экономику.

9 мая победы Путина, о которой так мечтал российский президент, не будет. Однако в Москве, рассказывает Гордеев, возможен парад, участие в котором будут принимать и ветераны так называемой "спецоперации" в Украине. Таким образом, россиянам покажут несуществующие "победы" и "достижения".

В мае Киев продолжает возвращаться к жизни. У него большая международная поддержка и помощь, а также идет энергетическое возрождение в самом городе. Однако тем, кто спешит поскорее вернуться в город, экстрасенс не рекомендует этого делать, поскольку еще возможны прилеты, поскольку враг будет бушевать и продолжит обстреливать Украину ракетами, в том числе ее столицу. В этом месяце город ждет большое количество изменений в плане названия улиц, касающихся России, а также ликвидация советских символов.

"Для чего это делается? С точки зрения эзотерики тут четко прослеживается такая структура: уничтожая все эти якоря, которые символизируют Советский Союз, мы таким способом освобождаемся от негативных аспектов этих знаков. И мы с вами видим, что наша Украина по чуть-чуть освобождается от когтей СССР", – пояснил Гордеев.

Западная Украина, отмечает экстрасенс, и в мае остается самым безопасным регионом страны:

"Единственное, что может быть, – прилетит какая-то ракета. Но никаких особых жертв не будет. Удача сопутствует региону. Поэтому тем, кто решил никуда не уезжать из Украины, следует присмотреться к западным областям как к месту переезда".

В южных областях страны май будет неспокойным. Кроме боевых действий, там будет процветать мародерство, как это сейчас наблюдается в Запорожской и Херсонской областях. Гордеев также советует не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть осторожными.

Таролог не исключает какие-то военные столкновения на севере Украины и отмечает, что может ухудшиться гуманитарная ситуация.

Самым горячим в мае будет оставаться восток страны.

"На восток Украины выпадают не лучшие карты. Тяжелое эмоциональное состояние, тяжелое состояние прилетов, большое количество ударов и обстрелов. Также будет большое количество беженцев и очень сильное эмоциональное потрясение", – поделился он.

Напоследок Гордеев дал прогноз по "Евровидению 2022". Он не видит победы Kalush Orchestra, хотя и не исключает, что музыканты из Украины займут высокую строчку в общем зачете.

Напомним, какой день в мае станет для украинцев самым тяжелым.