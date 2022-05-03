Війна в Україні. Що чекає країну у травні 2022, на думку екстрасенса (відео)

Максим Гордєєв вважає, що у травні 2022 року українців чекає ще чимало випробувань.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український екстрасенс, переможець литовської та учасник української "Битви екстрасенсів" Максим Гордєєв зробив розклад карт Таро на травень і зазначив, що цей місяць для України хоч і буде важким, але стане переломним. Причому він однаково буде багатий як на гнітючі події, так і на позитивні.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За його словами, травень покаже горизонти, коли закінчиться війна із Росією.

"Ще минулого місяця я казав, що на Україну чекають пікові бої, які почнуться в середині квітня і закінчаться приблизно в середині травня. Кожен бій, який відбуватиметься в травні, буде знаковим і яскравим. Адже росіяни навіть не підозрюють, що переможна георгіївська стрічка для них стане жалобною, і дуже скоро ми дізнаємося, чому", — наголосив він.

При цьому Гордєєв, орієнтуючись на карти, каже, що українці здобуть "чітку та впевнену перемогу над ворогами".

Екстрасенс поспішив заспокоїти тих, хто чекає, що 5 травня може статися ядерний удар. Він запевняє, що цього не станеться. Однак цього дня неприємності все ж таки можуть проявитися, і, швидше за все, вони зачеплять економіку.

9 травня перемоги Путіна, про яку мріяв російський президент, не буде. Однак у Москві, розповідає Гордєєв, можливий парад, участь у якому братимуть і ветерани так званої "спецоперації" в Україні. Таким чином, росіянам покажуть неіснуючі "перемоги" та "досягнення".

У травні Київ продовжує повертатись до життя. У нього велика міжнародна підтримка та допомога, а також йде енергетичне відродження у самому місті. Проте тим, хто поспішає якнайшвидше повернутися до міста, екстрасенс не рекомендує цього робити, оскільки ще можливі прильоти, оскільки ворог бушуватиме і продовжить обстрілювати Україну ракетами, зокрема її столицю. Цього місяця місто чекає на велику кількість змін у плані назви вулиць, що стосуються Росії, а також ліквідація радянських символів.

"Для чого це робиться? З погляду езотерики тут чітко простежується така структура: знищуючи всі ці якорі, які символізують Радянський Союз, ми у такий спосіб звільняємось від негативних аспектів цих знаків. І ми з вами бачимо, що наша Україна потроху звільняється від пазурів СРСР", — пояснив Гордєєв.

Захід України, зазначає екстрасенс, і у травні залишається найбезпечнішим регіоном країни:

"Єдине, що може бути, — прилетить якась ракета. Але жодних особливих жертв не буде. Удача супроводжує регіон. Тому тим, хто вирішив нікуди не їхати з України, слід придивитися до західних областей як до місця переїзду".

У південних областях країни травень буде неспокійним. Окрім бойових дій, там процвітатиме мародерство, як це зараз спостерігається у Запорізькій та Херсонській областях. Гордєєв також радить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути обережними.

Таролог не відкидає якихось військових зіткнень на півночі України і зазначає, що може погіршитися гуманітарна ситуація.

Найгарячішим у травні залишатиметься схід країни.

"На схід України випадають не найкращі карти. Тяжкий емоційний стан, тяжкий стан прильотів, велика кількість ударів та обстрілів. Також буде велика кількість біженців та дуже сильне емоційне потрясіння", — поділився він.

Насамкінець Гордєєв дав прогноз щодо "Євробачення 2022". Він не бачить перемоги Kalush Orchestra, хоч і не виключає, що музиканти з України займуть високий рядок у загальному заліку.

Нагадаємо, який день у травні стане для українців найважчим.