Их удача не отпустит. Три самых везучих знака зодиака в мае 2022

Хороший месяц звезды обещают Рыбам, Девам и Стрельцам. Для представителей этих знаков зодиака май начнется с прибыли и завершится переездом и новыми знакомствами.

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Май открывает коридор затмений, который продлится до 16 числа и завершится полнолунием в знаке Скорпиона — непростое время, когда многим из нас Вселенная будет указывать на жизненные недоработки. Однако есть те баловни судьбы, которым звезды обещают пройти последний месяц весны легко.

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Рыбы

Месяц у Рыб начнется с финансовых успехов. 3 мая, когда планета Венера войдет в гороскопе Рыб в дом денег, представителей этого знака ожидает доход. По словам известного украинского астролога Анжелы Перл, Рыбам заплатят за проделанную работу, возможно, из неоткуда свалится ценный подарок. У некоторых Рыб появятся новые идеи, как зарабатывать деньги.

11 мая Юпитер принесет большую удачу. Речь идет о выгодной работе, увеличении дохода. Однако астролог не рекомендует брать деньги в кредит, потому что можно не рассчитать свои финансовые возможности.

16 мая лунное затмение подсветит у Рыб темы девятого дома. Сможете получать ответы, связанные с заграницей. Речь об учебе, получении визы, гражданства, документов. Возможно, пойдете изучать иностранные языки, выйдет ваша публикация или книга или вы сами организуете школу, восстановитесь на учебе.

22 мая Солнце войдет в четвертый дом Рыб, в сектор семьи. Станет больше энергии, что-то начнет происходить. Ждите хороших новостей от родителей, возможно, отца или кого-то из мужчин, который имеет для вас значение.

С 25 мая у Рыб в дом денег возвращается планета Марс. Это сильная позиция для Марса, поэтому можете вплотную заняться денежными вопросами, инвестициями, рискнуть завоевать новый рынок, сделки, покупка или продажа недвижимости. Но все это лучше делать после 3 июня, когда ретроградный Меркурий развернется.

29 мая будет много встреч, переговоров, контактов. Причем все пройдет легко и приятно. Возможно, поменяете место жительства, начнете строить дом, купите земельный участок.

30 мая в новолуние Рыбы получат новости о переменах в том месте, где они родились и выросли.

Дева

В начале мая Венера, планета красоты, любви, денег принесет Девам большую прибыль. Речь может идти не о зарплате, а скорее о стипендии, кредитах, наследстве, подарках, субсидии, возможно, помощи от государства, кто-то в вас инвестирует.

По словам Анжелы Перл, с 11 мая в восьмой дом у Дев войдет Юпитер — планета большого счастья. Это означает, что прибыль во много раз увеличится. Но стоит забывать, что Юпитер может дать как большие доходы, так и большие налоги и большую ответственность. Поэтому надо быть осторожными. Если вас повысят на работе, обязанностей также станет больше, поэтому нужно взвесить свои возможности.

Также восьмой дом это дом зачатия. Если Девы планируют беременность, особенно ЭКО, звезды говорят, что с 11 мая самое время. У одиноких Дев в этот период не будет недостатка в романтических партнерах.

В коридор затмений с 30 апреля по 16 мая Девам нужно быть осторожными с принятием решений. Не стоит действовать спонтанно, так как энергетика будет нестабильной. Если в чем-то не уверены, лучше отложите на время после 16 мая, а еще лучше до 3 июня, когда Меркурий развернется в прямое движение.

Как отмечает астролог Анжела Перл, лунное затмение 16 мая принесет Девам новые знакомства, а также переезд или заграничные поездки. Можете в это время планировать путешествия. Возможно, речь идет о знакомстве с иностранцем, оформление визы, получение гражданства, вида на жительство.

В конце мая Марс добавит в жизнь Дев активность, которая будет касаться финансов. Удастся закрыть денежные вопросы, разрешить кризисную ситуацию.

Стрелец

3 мая Венера входит в пятый дом Стрельцов. Это дом удовольствий, поэтому стоит ждать радостных новостей. Возможно, беременность, отпуск, новые романтические знакомства, свидания, а может быть вы найдете новое хобби. Получите новость от взрослых детей, а также ожидайте прибыль от своего бизнеса или выигрыш в лотерею.

10 мая Меркурий останавливается в седьмом доме гороскопа. Это дом отношений, договоренности, контракты, подписание документов. Седьмой дом отвечает за сделки, рынок, работа с клиентами. Также седьмой дом это брак. Так как планета Меркурий останавливается и идет в обратную сторону. Все дела по этим направлениям временно будут поставлены на паузу. Это хороший период, чтобы возобновить отношения с кем-то.

С 11 мая Юпитер войдет в пятый дом Стрельцов. В этом положении Юпитер приносит зачатие детей, беременность, возможно, станете крестным или крестной, откроете детскую студию. Будут выигрыши в лотерею, новые знакомства, в том числе романтические. Придется выбирать между несколькими партнерами.

Лунное затмение 16 мая будет в 12 доме у Стрельцов. Возможно, захотите побыть в одиночестве, завершить какой-то жизненный период, возможно, эмиграция, новая работа удаленно или в другой стране.

25 мая Марс войдет в пятый дом гороскопа. Стрельцы будут очень активны в творческом проекте. Это очень хорошее положение для Марса. Он соединится с Юпитером, поэтому наступит период, наполненной активной энергией.

Конец месяца у Стрельцов удачным в плане работы. Найдете новое занятие, заключите сделку, какой-то мужчина предложит вам партнерство, сотрудничество.

Как писал ранее Фокус, 3 мая — самый счастливый день в году. Луна и Солнце дарят колоссальный поток благостной энергии, и дают шанс использовать наилучшие астрологические возможности в нашей жизни.