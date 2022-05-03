Їх удача не відпустить. Три найвезучіші знаки зодіаку в травні 2022

Хороший місяць зірки обіцяють Рибам, Дівам і Стрільцям. Для представників цих знаків зодіаку травень розпочнеться з прибутку та завершиться переїздом та новими знайомствами.

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Травень відкриває коридор затемнень, який триватиме до 16 числа і завершиться повним місяцем у знаку Скорпіона — непростий час, коли багатьом із нас Всесвіт вказуватиме на життєві недоробки. Однак є ті улюбленці долі, яким зірки обіцяють пройти останній місяць весни легко.

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Риби

Місяць у Риб розпочнеться з фінансових успіхів. 3 травня, коли планета Венера увійде в гороскопі Риб у дім грошей, на представників цього знака чекає дохід. За словами відомого української астрологині Анжели Перл, Рибам заплатять за виконану роботу, можливо, звідки звалиться цінний подарунок. У деяких Риб з'являться нові ідеї, як заробляти гроші.

11 травня Юпітер принесе велику удачу. Йдеться про вигідну роботу, збільшення доходу. Проте астрологиня не рекомендує брати гроші у кредит, тому що можна не розрахувати свої фінансові можливості.

16 травня місячне затемнення підсвітить у Риб теми дев'ятого будинку. Зможете отримувати відповіді, пов'язані із закордоном. Йдеться про навчання, отримання візи, громадянства, документів. Можливо, підете вивчати іноземні мови, вийде ваша публікація чи книга, чи ви самі організуєте школу, відновитеся на навчанні.

22 травня Сонце увійде до четвертого будинку Риб, у сектор сім'ї. Стане більше енергії, щось почне відбуватися. Чекайте хороших новин від батьків, можливо, батька чи когось із чоловіків, який має для вас значення.

З 25 травня у Риб у будинок грошей повертається планета Марс. Це сильна позиція для Марса, тому можете впритул зайнятися грошовими питаннями, інвестиціями, ризикнути завоювати новий ринок, угоди, купівлю чи продаж нерухомості. Але це краще робити після 3 червня, коли ретроградний Меркурій розгорнеться.

29 травня буде багато зустрічей, переговорів, контактів. Причому все пройде легко та приємно. Можливо, поміняєте місце проживання, почнете будувати будинок, придбаєте земельну ділянку.

30 травня в молодик Риби отримають новини про зміни в тому місці, де вони народилися і виросли.

Діва

На початку травня Венера, планета краси, любові, грошей принесе Дівам великий прибуток. Йдеться не про зарплату, а ймовірніше про стипендії, кредити, спадщину, подарунки, субсидії, можливо, допомогу від держави, хтось у вас інвестує.

За словами Анжели Перл, з 11 травня до восьмого дому в Дів увійде Юпітер — планета великого щастя. Це означає, що прибуток у багато разів збільшиться. Але варто не забувати, що Юпітер може дати як великі доходи, так і великі податки та велику відповідальність. Тож треба бути обережними. Якщо вас підвищать на роботі, обов'язків також побільшає, тому потрібно зважити свої можливості.

Також восьмий будинок це будинок зачаття. Якщо Діви планують вагітність, особливо ЕКЗ, зірки кажуть, що з 11 травня саме час. У самотніх Дів у цей період не бракує романтичних партнерів.

У коридор затемнень з 30 квітня до 16 травня Дівам потрібно бути обережними з прийняттям рішень. Не варто діяти спонтанно, оскільки енергетика буде нестабільною. Якщо в чомусь не впевнені, краще відкладіть на якийсь час після 16 травня, а ще краще до 3 червня, коли Меркурій розгорнеться у прямий рух.

Як зазначає астрологиня Анжела Перл, місячне затемнення 16 травня принесе Дівам нові знайомства, а також переїзд чи закордонні подорожі. Можете тим часом планувати подорожі. Можливо, йдеться про знайомство з іноземцем, оформлення візи, отримання громадянства, посвідку на проживання.

Наприкінці травня Марс додасть у життя Дів активність, яка стосуватиметься фінансів. Вдасться закрити фінансові питання, розв'язати кризову ситуацію.

Стрілець

3 травня Венера входить до п'ятого дому Стрільців. Це будинок задоволень, тому варто чекати на радісні новини. Можливо, вагітність, відпустка, нові романтичні знайомства, побачення, а можливо ви знайдете нове хобі. Отримайте новину від дорослих дітей, а також чекайте на прибуток від свого бізнесу або виграш у лотерею.

10 травня Меркурій зупиняється у сьомому будинку гороскопу. Це будинок відносин, домовленості, контрактів, підписання документів. Сьомий будинок відповідає за угоди, ринок, роботу з клієнтами. Також сьомий будинок — це шлюб. Оскільки планета Меркурій зупиняється і йде у зворотний бік. Усі справи в цих напрямах тимчасово поставлять на паузу. Це гарний період, щоб відновити стосунки з кимось.

З 11 травня Юпітер увійде до п'ятого будинку Стрільців. У цьому положенні Юпітер приносить зачаття дітей, вагітність, можливо, станете хресним або хресною, відкриєте дитячу студію. Будуть виграші в лотерею, нові знайомства, зокрема романтичні. Доведеться обирати між кількома партнерами.

Місячне затемнення 16 травня буде у 12 будинку у Стрільців. Можливо, захочете побути на самоті, завершити якийсь життєвий період, можливо, еміграція, нова робота чи в іншій країні.

25 травня Марс увійде до п'ятого будинку гороскопу. Стрільці будуть дуже активні у творчому проєкті. Це дуже гарне положення для Марса. Він з'єднається з Юпітером, тому настане період, наповнений активною енергією.

Кінець місяця у Стрільців вдалим у плані роботи. Знайдете нове заняття, укладете угоду, якийсь чоловік запропонує вам партнерство, співпрацю.

Як писав раніше Фокус, 3 травня — найщасливіший день року. Місяць та Сонце дарують колосальний потік благосної енергії і дають шанс використати найкращі астрологічні можливості в нашому житті.