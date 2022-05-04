Психолог рассказала, чем опасен кофе и стоит ли его пить

Специалист рекомендует реже баловать себя чашечкой кофе по утрам

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О вреде кофеина и его негативном воздействии на психику и нервную систему рассказывает психолог Галина Волошин в своем тг-канале Психологическая поддержка. Эксперт считает, что кофеин является основным триггером тревоги, хотя исследования показывают, что сокращение потребления кофеина приносит пользу людям с тревожными расстройствами, в то время как даже одна чашка в день является серьезным триггером для тревоги.

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"Подумайте о кофеине как об "усилителе тревоги", — рекомендует эксперт. К примеру, если ваша тревога находится на уровне 5, то через несколько часов после употребления кофеина ваша тревога, скорее всего, будет на уровне 8, который повысится до 10 или более к вечеру".

Также психолог отмечает, что если человек плохо спит ночью, то его тревога будет еще выше утром. Но тогда условный кофеман, скорее всего, получит свой утренний кофеиновый фикс, который запустит процесс усиления тревоги снова.

"Ученые провели исследование, где рассматривали влияние кофеина на пациентов с генерализованным тревожным расстройством (ГТР) по сравнению со здоровыми субъектами и обнаружили,

Фото: The Growthop

Пациенты с генерализированными тревожными расстройствами аномально чувствительны к кофеину

Эта связь между кофеином и тревогой неочевидна, потому что мы временно чувствуем себя хорошо после потребления, и мы чувствуем тревожные последствия только через несколько часов", — констатирует специалист.

По мнению психолога, особенность кофеина заключается в повышенной мобильности. Молекула кофеина настолько мала, что добирается до мозга всего за 20 минут, легко проходя гематоэнцефалический барьер. Как только молекула обнаруживается в мозге, она блокирует поглощение аденозина – нейромедиатор, сигнализирует мозгу о состоянии сонливости. Плюс кофеин стимулирует центральную нервную систему, немного повышает давление.

Тот факт, что кофеин связан с паническими атаками, доказал эксперимент. Оказалось, 52% людей сталкивались с паническими атаками или тревожностью после употребления кофе и кофеина. При этом подобная реакция наблюдалась у 41% родственников первой очереди. А до этого панические атаки у людей никогда не случались. В некоторых случаях кофеин вызывал и галлюцинации. Это так работало в сочетании кофеина и высокого уровня стресса.

Кофеин содержится не только в кофе. Он также есть в черном и зеленом чае, газировке, энергетических напитках, поэтому чтобы исключить кофеин, вам также нужно исключить эти напитки.

Психолог Галина Волошину указывает на тот факт, что отказ от кофеина дает полноценный синдром отмены. Он проявляется в головных болях, мышечных болях, усталости, апатии и депрессии.

Поэтому если вы страдаете от тревожных расстройств и при этом зависимы от кофе, следует сокращать количество постепенно.

Если вы не готовы навсегда отказаться от кофеина, по крайней мере попробуйте исключить его в течение 60 дней и отследите уровень своей тревожности в течение этого периода, чтобы отмечать любые отличия.

Рекомендации:

Пейте больше воды в течение дня, чтобы поддерживать увлажнение и облегчить выведение кофеина.

Начните употреблять разнообразные травяные чаи. Лучшие чаи против тревоги – это ромашка, корень валерианы и овсяная солома.

Если у вас возникают симптомы отмены кофеина, такие как головная боль, при необходимости примите обезболивающее средство, не содержащее кофеина.