Психолог розповіла, чим небезпечна кава та чи варто її пити

Фахівець рекомендує рідше балувати себе чашкою кави вранці.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Про шкоду кофеїну та його негативний вплив на психіку та нервову систему розповідає психологиня Галина Волошин у своєму ТГ-каналі "Психологічна підтримка". Експерт вважає, що кофеїн є основним тригером тривоги, хоча дослідження показують, що скорочення споживання кофеїну приносить користь людям із тривожними розладами, у той час як навіть одна чашка на день є серйозним тригером для тривоги.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Подумайте про кофеїн як про "підсилювач тривоги", — рекомендує експертка. Наприклад, якщо ваша тривога перебуває на рівні 5, то через кілька годин після вживання кофеїну ваша тривога, швидше за все, буде на рівні 8, який підвищиться до 10 або більше до вечора".

Також психологиня зазначає, що якщо людина погано спить вночі, то її тривога буде ще вищою вранці. Але тоді умовний кавоман, швидше за все, отримає свій ранковий кофеїновий фікс, який запустить процес посилення тривоги знову.

"Учені провели дослідження, де розглядали вплив кофеїну на пацієнтів із генералізованим тривожним розладом (ГТР) у порівнянні зі здоровими суб'єктами та виявили, що

Фото: кофе

Пацієнти з генералізованими тривожними розладами аномально чутливі до кофеїну.

Цей зв'язок між кофеїном і тривогою неочевидний, тому що ми тимчасово почуваємося добре після споживання, і ми відчуваємо тривожні наслідки лише за кілька годин", — констатує фахівчиня.

На думку психологиня, особливість кофеїну полягає в підвищеній мобільності. Молекула кофеїну настільки мала, що добирається до мозку всього за 20 хвилин, легко проходячи гематоенцефалічний бар'єр. Щойно молекула виявляється в мозку, вона блокує поглинання аденозину — нейромедіатора, що сигналізує мозку про стан сонливості. Плюс кофеїн стимулює центральну нервову систему, трохи підвищує тиск.

Той факт, що кофеїн пов'язаний із панічними атаками, довів експеримент. Виявилося, 52% людей стикалися з панічними атаками чи тривожністю після вживання кави та кофеїну. При цьому така реакція спостерігалася в 41% родичів першої черги. А раніше панічні атаки в людей ніколи не траплялися. У деяких випадках кофеїн викликав галюцинації. Це так працювало в поєднанні кофеїну та високого рівня стресу.

Кофеїн міститься не лише в каві. Він також є у чорному та зеленому чаї, газованих і енергетичних напоях, тому, щоб виключити кофеїн, вам також потрібно виключити ці напої.

Психологиня Галина Волошина вказує на те, що відмова від кофеїну дає повноцінний синдром скасування. Він проявляється в головних болях, м'язових болях, втомі, апатії та депресії.

Тому, якщо ви страждаєте від тривожних розладів і залежні від кави, слід скорочувати кількість поступово.

Якщо ви не готові назавжди відмовитись від кофеїну, принаймні спробуйте виключити його протягом 60 днів і відстежте рівень своєї тривожності протягом цього періоду, щоб відзначати будь-які відмінності.

Рекомендації