На Фиджи разрешили арестовать яхту российского олигарха Сулеймана Керимова
Верховный суд Республики Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea
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На островах Фиджи 14 апреля задержали шикарную яхту российского олигарха Сулеймана Керимова по запросу США. Но сейчас она арестована, а значит, может быть конфискована и продана. Об этом пишет CBS news.
Стоимость 106-метровой Amadea – около 323 миллиона долларов. Команда пришвартовала ее у пристани Лаутока 13 апреля и была задержана полицией за вход в исключительную экономическую зону Фиджи.
Комиссар полиции Ситивени Килихо заявил, что яхта принадлежит Сулейману Керимову, а полиция руководствуется законом Фиджи о взаимной помощи в уголовных делах и работает вместе с американскими коллегами. Экипажу яхты запрещено покидать территориальные воды страны до ареста и конфискации яхты.
Адвокат защиты, юрист Файзал Ханифф, заявил суду, что он подал заявление с просьбой о временной отсрочке действия решения.
Ранее на заседании суда Ханифф отметил, что в суде не было представлено доказательств того, что яхта была получена преступным путем, а также того, что ее владельцем является Сулейман Керимов.
Напомним, уроженец Дербента Сулейман Керимов – предприниматель и член Совета Федерации от Дагестана. Также он владеет акциями предприятий "Полюс Золото", "Уралкалий", в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. До 2016 года владел ФК "Анжи" из Махачкалы.
В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список" Минфина США.
После начала войны в Украине Керимов попал под санкции ЕС, Великобритании И США. Ему запрещен въезд в ЕС, а его активы, найденные там, решено заморозить.
Керимов, кроме своей финансовой деятельности, также известен своими любовными приключениями. Будучи женатым, он встречался с балериной Анастасией Волочковой и телеведущей Тиной Канделаки. С последней он попал в серьезное ДТП в Ницце в 2006 году. Его "Феррари" загорелась, олигарх получил серьезные ожоги и перенес несколько операций. С той поры он не появляется на публике без перчаток.