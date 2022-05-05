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На Фиджи разрешили арестовать яхту российского олигарха Сулеймана Керимова

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Фото: The Fiji Times | Яхта "Амадея" на Фиджи

Верховный суд Республики Фиджи разрешил США арестовать яхту Amadea

На островах Фиджи 14 апреля задержали шикарную яхту российского олигарха Сулеймана Керимова по запросу США. Но сейчас она арестована, а значит, может быть конфискована и продана. Об этом пишет CBS news.

Стоимость 106-метровой Amadea – около 323 миллиона долларов. Команда пришвартовала ее у пристани Лаутока 13 апреля и была задержана полицией за вход в исключительную экономическую зону Фиджи.

Комиссар полиции Ситивени Килихо заявил, что яхта принадлежит Сулейману Керимову, а полиция руководствуется законом Фиджи о взаимной помощи в уголовных делах и работает вместе с американскими коллегами. Экипажу яхты запрещено покидать территориальные воды страны до ареста и конфискации яхты.

Адвокат защиты, юрист Файзал Ханифф, заявил суду, что он подал заявление с просьбой о временной отсрочке действия решения.

Ранее на заседании суда Ханифф отметил, что в суде не было представлено доказательств того, что яхта была получена преступным путем, а также того, что ее владельцем является Сулейман Керимов.

сулейман керимов, яхта амадея, российский олигарх, санкции сша
Сулейман Керимов - российский олигарх
Фото: ТАСС

Напомним, уроженец Дербента Сулейман Керимов – предприниматель и член Совета Федерации от Дагестана. Также он владеет акциями предприятий "Полюс Золото", "Уралкалий", в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. До 2016 года владел ФК "Анжи" из Махачкалы.

В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список" Минфина США.

После начала войны в Украине Керимов попал под санкции ЕС, Великобритании И США. Ему запрещен въезд в ЕС, а его активы, найденные там, решено заморозить.

сулейман керимов, яхта амадея, российский олигарх, санкции сша
Сулейман Керимов с Анастасией Волочковой
Фото: Соцсети

Керимов, кроме своей финансовой деятельности, также известен своими любовными приключениями. Будучи женатым, он встречался с балериной Анастасией Волочковой и телеведущей Тиной Канделаки. С последней он попал в серьезное ДТП в Ницце в 2006 году. Его "Феррари" загорелась, олигарх получил серьезные ожоги и перенес несколько операций. С той поры он не появляется на публике без перчаток.